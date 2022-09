Brooklyn Nine-Nine è su Netflix? (Dove guardare Brooklyn Nine-Nine)

Brooklyn nove-nove è stato considerato da Il Washington Post per essere uno degli spettacoli più divertenti in televisione e con l’ultima stagione che ha terminato la sua corsa sulla NBC nell’agosto 2021, gli abbonati Netflix si chiedono se possono guardare la serie completa sul servizio di streaming.

La commedia segue le gesta degli uomini e delle donne che proteggono e servono il 99 per cento del NYPD. Brooklyn nove-nove si concentra sul detective Jake Peralta (interpretato da Andy Samberg) e sui suoi stravaganti colleghi, che sono tanto adorabili quanto esilaranti e intratterranno senza dubbio chiunque sia disposto a imbarcarsi in una sessione di abbuffata Netflix.

Ci sono otto stagioni della serie di successo e ognuna ha un punteggio di Rotten Tomatoes incredibilmente stellare. A parte Sabato sera in diretta alumnus Samberg, il cast include Terry Crews, Stephanie Beatriz, Melissa Fumero e Andre Braugher.

Sfortunatamente, l’ottava stagione è stata anche l’ultima dello show, poiché la NBC ha confermato che la serie sta per finire (dopo essere stata precedentemente cancellata dalla FOX). Ma Netflix permetterà ai fan di rivederlo da capo?

Brooklyn Nine-Nine è disponibile su Netflix?

La speranza di avere Brooklyn nove-nove pronto per lo streaming su Netflix è un tiro lungo. Lo spettacolo non è attualmente disponibile per l’aggiunta alla tua lista di controllo Netflix e non c’è alcuna indicazione se arriverà mai o meno al servizio di streaming.

Anche se questo è un peccato per la maggior parte degli abbonati, ci sono altre fantastiche commedie disponibili per gli spettatori di Netflix da provare. Kim’s Convenience, Space Force, Working Moms, Arrested Development, The Crew, e L’indistruttibile Kimmy Schmidt sono solo alcune delle serie di divisione che Netflix ha all’interno della sua libreria di contenuti esistente.

Dove puoi trasmettere in streaming Brooklyn Nine-Nine

Brooklyn nove-nove è disponibile per gli abbonati di Peacock. Inoltre, lo spettacolo è guardabile sulla maggior parte delle piattaforme di video on demand (VOD), tra cui Google Play, Apple TV, Vudu e altro, quindi ci sono molti posti dove dare un’occhiata, ma non Netflix.

La commedia era stata precedentemente disponibile per lo streaming su Hulu, secondo l’accordo dello streamer con la NBC, ma il 18 settembre 2022, Brooklyn nove-nove lascerà lo streamer di proprietà della Disney. Anche una manciata di altre serie prodotte da NBCUniversal diranno addio a Hulu, poiché la società cerca di rifornire il proprio streamer, Peacock, con contenuti esclusivi.

starai a guardare? Brooklyn nove-nove?

Lo staff di FanSided Entertainment ha contribuito a questo rapporto.