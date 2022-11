Nel 2021, il pubblico è stato invitato a una detenzione che non dimenticheranno mai. Cinque liceali sono stati trattenuti dopo la scuola, ma sono rimasti scossi quando uno di loro è stato misteriosamente assassinato, lanciando un mistero che ha costretto la prima stagione di One Of Us Is Lying.

Sviluppato da Eric Saleh, il teen drama americano basato sull’omonimo romanzo di Karen M McManus del 2017 ha inizialmente colpito Peacock. D’altra parte, da allora è diventata un’ossessione per lo streaming per molti su Netflix.

La stagione 2 ha impressionato all’inizio dell’anno, ma gli ultimi episodi sono finalmente approdati su Netflix mercoledì 16 novembre 2022, incoraggiando il pubblico a fare domande sul finale di stagione.

Tra le domande sorge la preoccupazione per il personaggio di Marianly Tejada. Quindi, Bronwyn muore in One Of Us Is Lying?

ATTENZIONE: GRANDI SPOILER DEL FINALE DELLA STAGIONE 2

Uno di noi sta mentendo trailer stagione 2 | Pavone YouTube

Bronwyn muore nella seconda stagione di One Of Us Is Lying?

No, Bronwyn non muore in One Of Us Is Lying ma tuffiamoci nel finale della seconda stagione. Dopo aver scoperto che Fiona è la responsabile dei misteriosi messaggi di Simon Says, il gruppo escogita un piano per addossarle un omicidio. Mentre il Murder Club cerca di orchestrare di incastrarla per la morte di Jake, Maeve decide di fare il doppio gioco e unirsi a Fiona.

Con i membri del club su una barca, Fiona gli dà fuoco e fugge, anche se non prima di aver pugnalato Bronwyn sul molo.

Tuttavia, viene catturata immediatamente e Bronwyn sopravvive all’incontro, mentre Fiona viene messa in prigione; in seguito viene avvelenata nella sua cella.

D’altra parte, un flashforward rivela che un nuovo crimine dovrebbe aver luogo in una potenziale terza stagione, poiché la collana che Nate ha dato a Bronwyn è identificata come prova, ma per cosa?

Certo, dovremo aspettare e vedere, ma Bronwyn è vivo e tornerà se la serie verrà rinnovata.

“Ci saranno sicuramente dei test”

Nonostante il cliffhanger abbia gettato nell’incertezza il destino di alcuni personaggi, sappiamo che Bronwyn tornerà perché lo showrunner della serie si è recentemente seduto con TVLine e gli è stato chiesto come la stagione 3 continuerà ad esplorare la relazione tra Nate e Bronwyn:

“Beh, penso che spesso queste due cose vadano di pari passo, giusto? Non riesco a immaginare un mondo in cui le cose siano davvero facili per Nate e Bronwyn dopo tutto quello che hanno passato e dopo quello che abbiamo anticipato che stanno per affrontare [in] il loro ultimo anno. Quindi ci saranno sicuramente dei test per vedere cosa può sopravvivere il loro amore.

Questo ci dà un’idea di cosa aspettarci dall’arco narrativo di Bronwyn che va avanti.

Erica ha anche affrontato la natura del flash-forward: “A partire da ora, la speranza sarebbe quella di lavorare fino a quel flash-forward in modo da scoprire cosa succede il giorno della laurea e scoprire se questi ragazzi stanno andando uscire dal liceo tutto intero”.

Élite: Stagione 6 | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 11599 Élite: Stagione 6 | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/VZwPdeKQRt8/hqdefault.jpg 1188666 1188666 centro 13872

One Of Us Is Lying stagione 3 ancora da confermare

I fan saranno senza dubbio frustrati dal fatto che la stagione 3 di One Of Us Is Lying non sia stata ancora ufficialmente rinnovata.

Tuttavia, non è stato rinnovato per la seconda stagione fino a due mesi dopo la fine della prima stagione, quindi prevediamo che un annuncio potrebbe arrivare all’inizio di gennaio 2023.

One Of Us Is Lying stagione 2 è ora in streaming su Netflix.

Mostra tutto

In altre notizie, 11 anime di calcio / calcio per dare il via alla tua eccitazione per la Coppa del Mondo 2022