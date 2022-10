Bromates è interpretato da Lil Rel Howery su Netflix? (dove guardare)

Tutti amano una buona commedia di amici, e bromati sembra essere un’altra aggiunta al genere. Ma gli abbonati Netflix possono partecipare al divertimento?

Non è mai bello quando un amico viene scaricato. Ma è anche peggio quando entrambi gli amici vengono scaricati contemporaneamente. Questa è esattamente la situazione che sta precipitando bromati. Sid e Jonesie vengono sbattuti sul marciapiede dalle loro amiche e decidono di andare a vivere insieme e diventare la coppia titolare. Ma le cose non vanno come previsto, provocando ogni tipo di ilarità dall’inizio alla fine.

Il film è interpretato da Josh Brener, da cui i fan riconosceranno Silicon Valley e Lo stagee Jonesie è interpretata da Lil Rel Howery, che i fan conoscono dal film Uscire e la sua serie rel. Nel cast c’è anche un gruppo di talentuosi individui come Taryn Manning, Snoop Dogg, Flula Borg, Brendan Scannell, Rob Riggle e Jamie Brewer.

Il film di 98 minuti da ridere a crepapelle è diretto da Court Crandall, che ha scritto la sceneggiatura con Chris Kemper. Che si tratti delle persone eccezionali coinvolte o della trama avvincente, ci sono molte ragioni per dare un’occhiata bromati.

Bromates con Lil Rel Howery è disponibile su Netflix?

Probabilmente ci sono molti abbonati a cui piacerebbe guardare la commedia sugli amici sullo streamer. Ma sfortunatamente, ciò non accadrà presto perché bromati non è disponibile su Netflix.

La potenza dello streaming ha una vasta gamma di altre scelte del genere comico pronte per lo streaming in questo momento. Alcune opzioni malvagiamente divertenti includono L’uomo di Toronto, Non guardare in altoe Ultimo anno.

Dove puoi trasmettere in streaming Bromates con Lil Rel Howery

bromati è nei teatri. Inoltre, è possibile trovare il film commedia da noleggiare o acquistare su Prime Video.

