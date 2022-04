“Bright 2”: il sequel di Will Smith non è più in sviluppo su Netflix

Un seguito di Luminosa è stato annunciato dopo l’uscita del primo film uscito nel 2017. Ora in arrivo 5 anni dopo, è stato riferito che un sequel è stato scartato dall’incidente dello schiaffo di Will Smith. Il film ha avuto molti aggiornamenti nel corso degli anni, quindi ecco tutto ciò che sappiamo finora Luminoso 2.

Pubblicato il 22 dicembre 2017, Bright è stato il nuovo grande thriller fantasy con Joel Edgerton e Will Smith. Il film è ambientato in una Los Angeles alternativa, dove gli umani vivono insieme a orchi e altre creature mitiche.

Al momento del rilascio, Netflix ha notato che si trattava di una delle sue più grandi uscite cinematografiche di sempre. Il film è stato rilasciato in particolare prima che Netflix riportasse autonomamente le sue statistiche sui 2 minuti o le sue statistiche orarie, quindi, quindi, non sappiamo esattamente quanto bene Luminosa accumula tutti questi anni dopo. Successivamente è stato riferito che 60 milioni di utenti Netflix hanno guardato il film, anche se non è chiaro in quale periodo di tempo questo sia finito.

Il 3 gennaio 2018 Netflix ha confermato che un sequel sarebbe tornato provvisoriamente chiamato Bright 2 (il teaser di conferma di seguito suggeriva anche nomi scherzosi come Brighter, Bad Boys in Mordor, Orcs Gone Wild e Wand Wars).

Quindi, con tutto il tempo trascorso dall’annuncio, a che punto siamo con il sequel che dovrebbe vedere il ritorno di Will Smith e Joel Edgerton nei rispettivi ruoli. È stato anche riferito che il film probabilmente arriverà a livello internazionale nel sequel.

Cronologia dello sviluppo di Bright 2 finora

Come abbiamo affermato sopra, stiamo arrivando a mezzo decennio dall’uscita del primo film. Un sequel è stato confermato poco più di quattro anni fa all’inizio di gennaio. Dopo l’annuncio, Find Film Work di Below the Line ha notato che “il casting è già in corso” dall’8 gennaio 2018.

È stato annunciato che David Ayer avrebbe scritto la sceneggiatura (sebbene Evan Spiliotopoulos sia stato successivamente acquistato per la riscrittura) con Eric Newman e Bryan Unkeless alla produzione (la coppia lavora con Netflix sotto accordi generali).

Variety Insight riporta che Grand Electric, Clubhouse Pictures e Crave Films sarebbero tornate per produrre il film.

Il 2019 è stato un grande anno per il film con l’inizio delle riprese previsto per l’estate (in particolare luglio) di quell’anno. Ciò non si è mai realizzato, tuttavia con i conflitti di programmazione di Will Smith che apparentemente hanno causato le rapine.

Ovviamente, nel 2020, molto poco è stato decollato a causa del COVID-19 che ha impedito l’avvio della produzione, il che apparentemente ha portato a un ripensamento sulla sceneggiatura. Ciò è stato confermato a maggio 2020 quando Deadline ha rivelato che David Ayer non avrebbe più diretto il film e Louis Leterrier era stato preso d’occhio per il ruolo di regista.

Avanti veloce fino al 2021, abbiamo sentito parlare di Bright 2 in un’intervista onnicomprensiva con il capo del film di Netflix, Scott Stuber. L’intervista, pubblicata a fine luglio 2021, menzionava Luminoso 2 ma non in grande dettaglio dicendo:

“Esso [Netflix] è vicino ad avere una sceneggiatura finale per “Bright 2”, che riporterà le star originali Will Smith e Joel Edgerton,”

Sempre nel luglio 2021, ProductionWeekly ha dichiarato che le riprese (o almeno la produzione in qualche modo) sarebbero dovute iniziare nell’autunno 2021. Non abbiamo avuto conferma che ciò avvenga. Un’altra aggiunta alla lista di produzione era quella di TS Nowlin, che era coinvolta in Netflix Il progetto Adam, faceva parte del team di sceneggiatori. Nowlin è anche noto per il suo coinvolgimento con il Labirinto corridore franchising cinematografico.

Nell’autunno del 2021, Netflix ha rilasciato lo spin-off dell’anime Luminoso: SamAnima urai che è stato rilasciato nell’ottobre 2021 con poca o nessuna fanfara. Il film non è riuscito a raggiungere la top 10 di Netflix in nessuna regione e ha solo un 5,5 su IMDb.

Entriamo ora nell’anno in corso, il 2022.

Molti temevano che il progetto fosse stato interrotto o messo in secondo piano a seguito della cancellazione o dell’interruzione di una serie di progetti di Will Smith. Sono stati fermati a causa delle azioni di Smith agli Oscar per cui ha schiaffeggiato Chris Rock che ha raccontato una barzelletta a spese di sua moglie. Dopo gli Oscar, IndieWire ha riferito che Smith era ancora a bordo per riprendere il suo ruolo nel sequel.

Nell’aprile 2022, tuttavia, ogni speranza sul progetto è andata perduta. Bloomberg ha riferito che la serie National Geographic di Will Smith Da polo a polo era stato ritardato ma non ha menzionato Bright 2. Lucas Shaw, un altro scrittore di media di Bloomberg, ha dichiarato su Twitter che il progetto è stato tranquillamente cancellato dicendo:

“Netflix ha anche abbandonato i piani per realizzare un sequel Luminosama questo non è correlato all’incidente”.

Netflix ha anche interrotto lo sviluppo di un altro progetto Smith sotto forma del film in uscita Veloce e sciolto. L’Hollywood Reporter ha dato per primo la notizia su questo. Il Consiglio rimane l’unico progetto di Will Smith ora su Netflix.

È la fine di di luminoso storia su Netflix? Per ora, sembra che la risposta sia sì.

Avresti voluto vedere Luminoso 2 su Netflix? Fateci sapere nei commenti.