“Bridgerton” Stagione 3 su Netflix: la produzione inizia ufficialmente e cosa sappiamo finora

Da quando l’adattamento degli amati romanzi di Julia Quinn è arrivato su Netflix il giorno di Natale del 2020, lo spettacolo è andato sempre più rafforzandosi, accumulando uno dei più grandi spettatori per un Netflix Original. L’ultima volta che abbiamo visto Bridgerton è stato nel marzo 2022, ma solo pochi mesi dopo è stato confermato che la produzione della stagione 3 di Bridgerton è ora in corso. Ecco tutto quello che sappiamo finora Bridgerton stagione 3 su Netflix.

Con quasi 950 milioni di ore visualizzate nel 2022, Bridgerton è solo secondo a artisti del calibro di Cose più strane in popolarità. 656 milioni di ore sono arrivate nei primi 28 giorni dall’uscita della seconda stagione, e il resto è grazie al nuovo pubblico che ha abbuffato la serie, insieme ai fan che guardano la serie a ripetizione.

Tra il rinnovo per una terza e quarta stagione e uno spin-off per il personaggio della regina Charlotte, il Bridgerton il franchise ha saldamente consolidato il suo posto su Netflix.

Shonda Rhimes, la produttrice esecutiva di Bridgerton, ha firmato per la prima volta un accordo con Netflix nel 2018. Anche se ci sono voluti due anni e mezzo prima che la prima serie della sua produzione, Shondaland, arrivasse su Netflix, il successo travolgente più che compensato per l’attesa. Con molti altri progetti in arrivo, i fan dovrebbero essere entusiasti di vedere più del mondo di Bridgerton e nuovi entusiasmanti drammi nel prossimo futuro.

Qual è lo stato di produzione di Bridgerton stagione 3?

Stato di produzione ufficiale: riprese (ultimo aggiornamento: 20/07/2022)

Grazie ai membri del cast di Bridgertonè stato rivelato in un video di YouTube diffuso da Netflix che le riprese sono ufficialmente iniziate.

Le riprese dovrebbero durare per il resto dell’anno e dovrebbero concludersi entro il 20 dicembre 2022.

Quando è il Bridgerton data di uscita di Netflix della stagione 3?

Bridgerton la stagione 3 non arriverà su Netflix nel 2022. La serie tornerà su Netflix ad un certo punto nel 2023, molto probabilmente in estate o in autunno.

Il motivo per cui potremmo aspettare fino all’estate è dovuto al fatto che le riprese non si concluderanno prima della fine dell’anno e, successivamente, la produzione passerà alla post-produzione, dove tutta la magia di SFX e VFX avrà luogo.

Va notato che lo showrunner della stagione 2, Chris Van Dausen, si è dimesso ed è stato sostituito da Jess Brownell. Van Dusen rimarrà a bordo come produttore esecutivo.

Di chi sono i membri del cast Bridgerton?

Molti dei membri del cast della precedente stagione di Bridgerton torneranno;

Jonathan Bailey – Lord Anthony Bridgerton

Simone Ashley – Lady Kathani ‘Kate’ Bridgerton

Nicola Coughlan – Penelope Featherington

Luke Newton – Colin Bridgerton

Hannah Dodd – Francesca Bridgerton

Florence Hunt – Giacinto Bridgerton

Claudia Jessie – Eloise Bridgerton

Luke Thompson-Benedetto Bridgerton

Will Tilston – Gregory Bridgerton

Ruth Gemmell – Lady Violet Bridgerton

Adjoa Andoh – Lady Danbury

Lorraine Ashbourne – La signora Varley

Harriet Cains – Philippa Featherington

Bessie Carter – Prudence Featherington

Phoebe Dynevor – Daphne Basset (nata Bridgerton), duchessa di Hastings

Golda Rosheuvel – Regina Charlotte

Polly Walker – Portia, la baronessa Featherington

Martins Imhangbe – Will Mondrich

Calam Lynch – Theo Sharpe

Julie Andrews – voce di Lady Whistledown

Chi sono i nuovi membri del cast di Bridgerton?

Con l’annuncio dell’inizio delle riprese, sono stati rivelati anche tre nuovi membri del cast.

Nel cast di Bridgerton ci sono James Phoon, Sam Phillips e Daniel Francis.

James Phoon interpreta il ruolo di Harry Dankworth, che è stato descritto come un uomo privo di intelligenza e intelligenza, ma più che compensato con un bell’aspetto.

Sam Phillips interpreta il ruolo di Lord Debling, un lord amichevole con interessi bizzarri, che ha i mezzi, il denaro e il titolo per perseguire le sue eccentricità.

Daniel Francis interpreta il ruolo di Marcus Anderson, un uomo carismatico che ha la capacità di illuminare qualsiasi stanza in cui entra, cosa che spesso gli attira l’attenzione di molte donne, le ire dei suoi coetanei.

Da cosa possiamo aspettarci Bridgerton stagione 3?

Ogni nuova stagione di Bridgerton si concentra sulla storia d’amore di diversi membri della famiglia Bridgerton. Nella terza stagione, la storia e la storia d’amore di Lady Penelope Featherington e Colin Bridgerton sono l’obiettivo principale.

Sinossi completa della terza stagione di Bridgerton è stato rivelato;

Penelope ha finalmente rinunciato alla sua cotta di lunga data per Colin dopo aver sentito le sue parole denigratorie su di lei la scorsa stagione. Tuttavia, ha deciso che è ora di prendere un marito, preferibilmente uno che le dia abbastanza indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano da sua madre e dalle sue sorelle. Ma mancando di fiducia, i tentativi di Penelope al mercato matrimoniale falliscono in modo spettacolare. Nel frattempo, Colin è tornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e un serio senso di spavalderia. Ma è scoraggiato nel rendersi conto che Penelope, l’unica persona che lo ha sempre apprezzato così com’era, gli sta dando la spalla fredda. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, Colin si offre di fare da mentore a Penelope per aiutarla a trovare un marito in questa stagione. Ma quando le sue lezioni iniziano a funzionare un po’ troppo bene, Colin deve fare i conti con se i suoi sentimenti per Penelope sono davvero amichevoli. A complicare le cose per Penelope c’è la sua rottura con Eloise (Claudia Jessie), che ha trovato una nuova amica in un posto molto improbabile, mentre la crescente presenza di Penelope nella tonnellata rende ancora più difficile mantenere segreto il suo alter ego di Lady Whistledown.

