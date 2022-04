Bridgerton batte il suo stesso record con la stagione 2 mentre Netflix perde 200.000 abbonati: Quanta ironia?

Con il fermento dei media per la triste crescita degli abbonati di Netflix, ecco alcune notizie leggermente positive. Il volgare pezzo d’epoca di Shonda Rhimes, la seconda stagione di Bridgerton, è arrivato sulla piattaforma il 25 marzo e ha superato la prima stagione per diventare la serie in lingua inglese più seguita su Netflix. Nella sua prima settimana, ha sostituito la serie di Julia Garner Inventing Anna dal primo posto con un pubblico totale di 251,7 milioni di ore. E ora si è posizionato bene al primo posto come la serie in lingua inglese più seguita nelle prime quattro settimane intere a livello globale.

Il dramma in costume ha accumulato un pubblico totale di 627,11 milioni di ore. Anche se la sua prima stagione non è da meno. La prima stagione ha accumulato 625,49 milioni di ore guardate. A seguire da vicino il gigantesco dramma romantico c’è la stagione 3 di Stranger Things di Duffer Brothers. Ha un modesto pubblico di 582,10 milioni di ore e occupa il terzo posto.

Sebbene ironico, questo richiede alcuni applausi alla sede di Netflix.

In che modo lo spettacolo ha accumulato un tale pubblico nonostante il calo del tasso di abbonati?

La seconda puntata del dramma dell’era Regency era più adatta alle famiglie. Il minor numero di scene di sesso ha deluso alcuni spettatori, ma ha portato a un aumento delle visualizzazioni. Inoltre, il clamore intorno allo spettacolo ha aiutato. Stava tornando dopo 2 anni.

LEGGI ANCHE: Charithra Chandran rivela la sua battuta preferita dalla seconda stagione di Bridgerton e non è quello che pensi che sia

La stagione 2 di Bridgerton non è ancora vicina a Squid Game

Sebbene la stagione 2 di Bridgerton abbia infranto tutti i record, ha ancora molta strada da fare per raggiungere il gigante coreano Squid Game. La serie di sopravvivenza coreana è ancora la serie numero uno guardata di tutti i tempi su Netflix, in generale. Aveva accumulato ben 1,65 miliardi di ore!

Anche allora la serie ha raggiunto la vetta in 88 paesi questa settimana con 66,61 milioni di visualizzazioni. Subito dietro nella top 10 settimanale c’è The Ultimatum: Marry or Move on al 2° posto e Anatomy of a Scandal al 3°. Tuttavia, la stagione 1 è ancora in trend al numero 4.

Con il debutto di nuovi spettacoli sulla piattaforma, i primi 10 settimanali e di tutti i tempi tendono a cambiare. La prossima stagione di Stranger Things potrebbe capovolgere tutte le prime 10 liste considerando l’entusiasmo per la sua uscita. Potrebbe arrivare per il titolo del dramma in costume, chissà!

LEGGI ANCHE: Se non fosse stato per il lockdown, Charithra Chandran non avrebbe recitato nella seconda stagione di “Bridgerton”

Il post Bridgerton batte il suo stesso record con la stagione 2 mentre Netflix perde 200.000 abbonati: Quanta ironia? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.