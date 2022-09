Brenda e la sua famiglia sopravvivono?

END OF THE ROAD (2022) Beau Bridges come Hammers. Cr: Ursula Coyote/NETFLIX

Chi dà la voce a Lucy in Cyberpunk: Edgerunners? di Mads Lennon

Fine della strada è l’ultimo thriller di Netflix. Con Queen Latifah e Ludacris, il film segue una famiglia presa di mira da un assassino mentre guida attraverso il deserto del New Mexico per iniziare una nuova vita in Texas.

Importanti spoiler in vista Fine della strada

Rimasta vedova di recente, Brenda decide di trasferire la sua famiglia in Texas dopo che suo marito e il padre del figlio sono morti tragicamente a causa di un cancro. Alla ricerca di un nuovo inizio, spera che il viaggio possa avvicinare la sua famiglia. Sfortunatamente, incontrano tutti i tipi di problemi lungo la strada.

Spiegazione del finale di End of the Road: Chi è il signor Cross?

Probabilmente non sarà una sorpresa apprendere che il boss del crimine segreto “Mr. Cross” è in realtà lo sceriffo interpretato da Beau Bridges. Puoi vedere la svolta provenire da un miglio di distanza. Mentre Brenda sta combattendo contro i suprematisti bianchi per la borsa di denaro rubata al motel, Cross porta Kelly e Reggie a casa sua, rivelando che aveva Cam legato nel bagagliaio per tutto il tempo.

Spiegazione del finale di End of the Road: cosa succede alla famiglia Freeman?

Fortunatamente per la famiglia Freeman, Fine della strada ha un lieto fine. La famiglia riesce a scappare da Cross e sua moglie e una resa dei conti nel bosco si conclude con Brenda che usa un candelotto di dinamite per far saltare in aria Cross e sua moglie. Entrambi ottengono una scena di morte adeguatamente sanguinosa e violenta.

Spiegazione del finale di End of the Road: cosa succede ai soldi?

Alla fine del film, i Freeman si riprendono in una tavola calda e Reggie rivela che, ancora una volta, ha rubato i soldi della droga. Questa volta, però, nessuno verrà dopo i soldi poiché Cross è morto ora. Quindi i Freeman stanno ufficialmente ricominciando da capo e alla fine Brenda arriva a usare il denaro rubato.

Cosa ne pensi del Fine della strada fine? Guarda il thriller ora su Netflix.