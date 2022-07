Brano finale che viene riprodotto in Persuasion e nella colonna sonora completa del film Netflix

Abbiamo già visto l’iconico lavoro dell’autrice inglese Jane Austen adattato molte volte.

Che si tratti di Sense And Sensibility o Pride And Prejudice, i romanzi dello scrittore hanno tratto vantaggio dall’avere una vita sulle pagine e schermo. Non sorprende che i registi abbiano tentato di imporre il proprio marchio sui libri di Austen nel corso degli anni.

L’ultimo è Persuasion e viene dalla regista Carrie Cracknell, che ricorda Fleabag di Phoebe Waller-Bridge tanto quanto l’omonimo romanzo dell’autrice.

È arrivato su Netflix venerdì 15 luglio 2022 e segue Anne Elliot (interpretata da Dakota Johnson) mentre affronta l’incertezza di offrire una seconda possibilità a un ex amore. L’attrice è affiancata da artisti del calibro di Cosmo Jarvis e Nikki Amuka-Bird, quindi c’è un cast familiare con cui lavorare. D’altra parte, potresti non trovare la colonna sonora così riconoscibile.

Presi comunque dalle scelte musicali, identifichiamo la canzone finale di Persuasion.

Canzone finale che suona in Persuasion

La canzone che suona alla fine di Persuasion è Quietly Yours di Birdy.

Questa adorabile canzone inizia a suonare durante la ripresa finale del film mentre i titoli di coda elencano il talento che ha lavorato al progetto.

Anche se potresti non aver ascoltato questa canzone specifica prima, probabilmente hai incontrato la musica dell’artista.

Vero nome Jasmine Lucilla Elizabeth Jennifer van den Bogaerde, Birdy è una cantautrice inglese che ha vinto Open Mic UK – un concorso musicale – nel 2008. È probabilmente meglio conosciuta per una cover di Skinny Love di Bon Iver, che è servito come suo debutto svolta unica e definitiva.

Ha poi pubblicato l’album di debutto Birdy nel 2011 e da allora ne ha pubblicati tre; il più recente è stato Young Heart nel 2021.

Puoi ascoltare Quietly Yours come parte della colonna sonora di Persuasion sui servizi di streaming ogni volta che lo desideri.

Colonna sonora del film Persuasion Netflix

A proposito di colonne sonore, ecco un elenco delle altre canzoni presenti in Persuasion:

Preludio sulla scogliera – Stuart Earl

Viaggio a Uppercross – Stuart Earl

Lanterne – Stuart Earl

Nel mare – Stuart Earl

La lettera – Stuart Earl

L’album di sei canzoni è attualmente su Spotify.

Per quanto riguarda l’altro lavoro di Stuart Earl, la musica del compositore è apparsa in artisti del calibro di Black Mirror, Angela Black, Doctor Foster: A Woman Scorned e Rillington Place.

Birdy è su Instagram?

Sì, puoi seguire il cantautore su birdyinstagram.

Attualmente vanta ben 482.000 follower e ci sono un paio di post recenti che celebrano l’inclusione di Quietly Yours nella Persuasion OST.

Persuasion è ora in streaming esclusivamente su Netflix.

