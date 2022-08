Boyd Holbrook di Narcos parla delle difficoltà di interpretare il Corinthian in “The Sandman”: “Ero un po’ preoccupato perché…”

Sono finiti i giorni in cui il pubblico si entusiasmava solo per gli eroi. Prima il spostare proveniva da puri eroi, ‘classici bravi ragazzi’ come Superman e Capitan America agli antieroi o caratteri grigi come Batman e Wolverine. Ora, a causa della loro lstorie di origine ayered e archi di personaggi sfumati, sono i cattivi che rubano la scena. Sia che tu guardi il Joker, Enigmistae molti altri cattivi di Batman fino all’ultimo Vecna ​​da Cose più stranenoi entrare in empatia con gli antagonisti. Netflix presenterà presto un nuovo cattivo e non riusciamo a mantenere la calma. Ovviamente lo è Il Corinzio dal Golia in streaming adattamento live-action di L’uomo di sabbia.

Le sfide di Boyd Holbrook come The Corinthian

Dopo molteplici teorie e speculazioni dei fan su chi avrebbe interpretato il il più grande cattivo di L’uomo di sabbiail ruolo finalmente è andato a Boyd Holbrook di Narcos fama. Ritrarre il agente DEA pulito nel film drammatico biografico, The Corinthian sarebbe stato sicuramente un enorme salto per Holbrook. Per sua stessa ammissione, non era certo un’impresa facile adornare un carattere antagonista con denti al posto delle orbite. In un’intervista esclusiva a Screenrant, Boyd Holbrook ha parlato del suo esitazione iniziale con il ruolo.

“All’inizio, quando abbiamo iniziato a parlarne, ero un po’ preoccupato perché gran parte della recitazione è fatta attraverso gli occhi. L’anima giace nei tuoi occhi. Tuttavia, il produttore e sviluppatore dello spettacolo, Allan Heinberg, ha spiegato a Holbrook il sottigliezze e sfumature del personaggio di The Corinthian. Questo ha facilitato l’attore quando ha capito la profondità e gli strati meglio. “È diventato, non un handicap, ma un impedimento che ha. Ma è anche quasi una cosa sensoriale. È stato molto per giocare nell’oscurità, molto per trovare la tua strada.”, ammise Holbrook.

Chi è The Corinthian in The Sandman?

Un incubo vivente, in cui apparve per la prima volta The Corinthian numero 10 delle graphic novel The Sandman di Neil Gaiman. Morpheus, The Sandman, o semplicemente Sogno, effettivamente creato Il Corinzio, come un incubo in modo che l’umanità affronti la sua ansia o “Uno specchio nero, fatto per riflettere tutto di sé che l’umanità non dovrà affrontare.“L’esperimento è stato chiaramente un enorme fallimento, e Dream ha scatenato un serial killer sadico e narcisista con un sorriso agghiacciante sul mondo.

Hai notato quanti cattivi hanno un incredibile senso della moda? Bene, The Corinthian è uno di questi. Di frequente vestito tutto di biancoadorna sfumature opache che avvolgono i suoi non occhi, che in realtà sono due serie di denti. E il suo MO, avete indovinato, sta divorando il suo bulbi oculari della vittima usando i suoi occhi-denti (Molto insicuro, corinzio?) Inoltre, non gli abiti bianchi e l’ossessione per gli occhi ti ricorda 001 o Vecna ​​da Cose più strane?

Bene, è un cattivo orribile se mai ne avessimo visto uno! Sei entusiasta della premiere di Netflix di L’uomo di sabbia il 5 agosto? Raccontaci le tue teorie sul live-action e i tuoi pensieri su Boyd Holbrook nei panni di The Corinthian.

