Boyd Holbrook del Sandman età, altezza, Instagram, moglie, ruoli

Boyd Holbrook interpreterà The Corinthian in L’uomo di sabbia. Nei fumetti, il personaggio di Holbrook era un incubo creato da Dream. Sembra che avrà un ruolo antagonista da svolgere nello show.

Holbrook è un attore di grande talento che ha recitato in molti film importanti come Loganal fianco di Hugh Jackman, e il film del 2018 Il predatore. È attivo nell’industria cinematografica dal 2001. Se sei curioso di saperne di più sull’attore, stiamo descrivendo tutto, dalla sua età e altezza ai suoi prossimi progetti!

Chi interpreta Corinthian in The Sandman?

Boyd Holbrook interpreta Corinthian L’uomo di sabbia e usa lui/lui/i suoi pronomi.

Età di Boyd Holbrook

L’uomo di sabbia l’attore è nato il 1 settembre 1981 a Prestonsburg, nel Kentucky. Ha 40 anni e il suo segno zodiacale è la Vergine.

Altezza di Boyd Holbrook

Boyd è un ragazzo piuttosto alto, alto 6 piedi e 2 pollici. Ha i capelli biondo sabbia e gli occhi azzurri.

I social di Boyd Holbrook

L’attore 40enne sembra avere un account Instagram verificato @boydholbrook, ma al momento non ha post su di esso. Tuttavia, ciò non ha impedito ai suoi fan di seguirlo e di attendere con impazienza il suo primo post! Attualmente ha più di 158k follower. E anche se non ha ancora post, ha una piccola bobina di momenti salienti che mostra filmati del suo lavoro per il Coal Project.

Ruoli di Boyd Holbrook

Boyd è stato in numerosi film e programmi televisivi nel corso della sua lunga carriera. I ruoli più importanti sono probabilmente quando ha interpretato l’agente della DEA Steve Murphy nella serie Netflix Narcos e quando è apparso in film come Logan, Ragazza andata, Il predatore e All’ombra della luna. Successivamente apparirà nella commedia dark di BJ Novak Vendetta ed è stato scelto per un quinto senza titolo indiana Jones film.

Chi è la moglie di Boyd Holbrook?

Sua moglie, Tatiana Pajkovic, è danese e la coppia ha un figlio insieme.