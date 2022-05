Bosch: Legacy è su Netflix?

Bosch Stagione 7 — Per gentile concessione di Amazon Prime Video

Star Trek: Strange New Worlds è su Netflix? di DJ Rivera

Titus Welliver è tornato di nuovo Bosch: Eredità, ma gli abbonati Netflix possono godersi l’entusiasmante spin-off del popolare dramma poliziesco? Continua a leggere per scoprirlo!

Per quanto riguarda i drammi procedurali della polizia, le sette stagioni di Boschi ha dimostrato di offrire al pubblico domestico una narrativa che si è distinto nel genere del dramma poliziesco sovrasaturato. La serie nominata agli Emmy basata sui romanzi di Michael Connelly ha seguito il detective della polizia di Los Angeles Harry Bosch, che ha indagato sugli omicidi mentre era anche sotto processo per l’omicidio di un serial killer.

Ora Welliver è tornato mentre il personaggio titolare si è ritirato dalla polizia di Los Angeles, lavorando come investigatore privato. È costretto a lavorare con l’avvocato difensore rivale e nemesi di lunga data Honey “Money” Chandler. Inoltre, sua figlia Maddie lavora come ufficiale della polizia di Los Angeles nell’ex base di suo padre a Hollywood.

Al fianco di Welliver ci sono Mimi Rogers e Madison Lintz. Ogni iterazione dello spin-off di Bosch varia da 39 a 80 minuti di durata e lo spettacolo finora ha ricevuto solidi consensi con alcuni punteggi impressionanti su Rotten Tomatoes e un rinnovo della stagione 2.

Bosch: Legacy è disponibile su Netflix?

Dopo un’indagine approfondita sul caso se la serie spin-off sia disponibile o meno sullo streamer, le risposte sono state scoperte. A volte queste cose non funzionano nel modo previsto, e dovrebbe essere noto Bosch: Eredità non è un’opzione su Netflix.

Lo streamer ha molti altri drammi polizieschi divertenti e avvincenti pronti per lo streaming in questo momento Boschi i fan troveranno divertente. Alcune opzioni che sono ora disponibili includono La regina del sud, Lucifero, Money Heist, e Marcellasolo per citarne alcuni.

Dove puoi riprodurre in streaming Bosch: Legacy

Bosch: Eredità è disponibile sul servizio di streaming gratuito Amazon Freevee, precedentemente noto come IMDb TV.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

starai a guardare? Bosch: Eredità?