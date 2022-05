Bosch è su Netflix? (Dove guardare Bosch)

I fan del genere poliziesco non possono smettere di parlare della divertente serie spin-off Bosh: eredità, portando molte persone a chiedersi dove possono vivere o rivivere gli eventi del suo acclamato predecessore. Per scoprire se Boschi è su Netflix e altro ancora, continua a leggere!

Titus Welliver ha avuto una solida carriera in diversi ruoli cinematografici e televisivi, ma l’unico concerto su cui i fan saranno d’accordo è uno dei suoi migliori è quello del detective di Los Angeles Harry Bosch della serie basata sui romanzi di Michael Connelly. L’affascinante vicenda segue il detective della omicidi titolare che indaga sull’omicidio di un ragazzo di 13 anni mentre viene anche processato per l’omicidio di un serial killer.

Accanto a Welliver c’è un cast stellare di giocatori eccezionali, tra cui Lance Reddick, Amy Aquino, Jamie Hector, Sarah Clarke, Mimi Rogers, Jeri Ryan, Brent Sexton e Jason Gedrick. Dietro la macchina da presa, questo titolo intrigante è stato sviluppato dal vincitore del premio Emmy Eric Overmyer, noto per il suo lavoro su The Wire, New Amsterdam, Treme, e L’uomo nell’alto castello.

La serie sul detective in conflitto è durata sette stagioni con un totale di 68 voci con una durata compresa tra 39 e 80 minuti. Va sicuramente notato che lo spettacolo ha valutazioni incredibilmente impressionanti su Rotten Tomatoes, comprese diverse stagioni con punteggi perfetti. Durante la sua corsa al successo universale, ha ricevuto una nomination ai Primetime Emmy e diverse nomination ai Saturn Awards.

Bosch è disponibile su Netflix?

Dopo aver esaminato tutte le prove e intervistato diversi testimoni, è stato determinato se i fan possono guardare o meno il ben accolto dramma criminale sul popolare servizio di streaming. Preparati alla verità, ma è un peccato segnalarlo Boschi non è un’opzione su Netflix.

Fortunatamente gli abbonati possono ancora ottenere la soluzione del loro dramma criminale con alcune delle scelte eccezionali pronte per lo streaming ora sullo streamer. Alcuni di questi eccellenti titoli del genere includono Il serpente, cacciatore di menti, regina del sud, e Rapina di denaro.

Dove puoi trasmettere in streaming Bosch

Boschi è disponibile su Amazon Prime. Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: