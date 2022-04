“Borrego” con Lucy Hale in arrivo su Netflix a maggio 2022

Il thriller di Lucy Hale Borrego che è stato presentato in anteprima su VOD e in alcuni cinema nel gennaio 2022, ora arriverà su Netflix negli Stati Uniti e in Canada a maggio 2022. Questo segnerà la prima volta del film su un servizio di streaming come Netflix.

Ecco cosa puoi aspettarti dal film:

“Elly è una giovane botanica in missione di ricerca andata storta. Dopo aver assistito all’incidente aereo di un mulo della droga nel deserto di Borrego, viene rapita e costretta a intraprendere un viaggio pericoloso verso un remoto punto di partenza. Con pochi elementi essenziali e sola nel deserto con il suo rapitore, la disperazione per la sopravvivenza prende piede mentre Elly rischia la vita per sfuggire alle sue grinfie prima che il viaggio diventi mortale.

Accanto a Lucy Hale nel film vediamo l’attrice riunirsi sullo schermo con Nicholas Gonzales, entrambi apparsi Piccole graziose bugiarde insieme (non più su Netflix abbiamo paura).

Nel cast anche Olivia Trujillo, Jorge A. Jimenez, Leynar Gomez e Jaime Aymerich.

Jesse Harris scrive, dirige e produce il film sotto la sua società di produzione Abcde Pictures.

Il film proviene da SabanFilms che ha presentato in anteprima numerosi film su Netflix negli Stati Uniti negli ultimi anni. Non tutti i SabanFilms arrivano su Netflix, ma quest’anno finora, abbiamo visto La colonia e Zona 414 cadere al debutto di SVOD e, nel caso di Cavaliere del drago è arrivato su Netflix come originale.

Dovresti guardare Borrego su Netflix?

Sulla base delle recensioni, questo potrebbe essere un salto per la maggior parte a meno che tu non sia un fan particolare di Lucy Hale. Detiene un 25% su RottenTomatoes al momento della pubblicazione sulla base di 12 recensioni.

Il Boston Herald è stato forse il più gentile del film definendolo un “avvincente thriller poliziesco”, aggiungendo che è “modesto” e “ben fatto”.

La recensione di Roger Eber ha concluso tristemente che il film è un “thriller imbarazzante incollato su un dramma lunatico di sconosciuti che forgia una connessione, non si permette di essere ciò che vuole così chiaramente essere”.

Le recensioni del pubblico sono state molto più gentili con IMDb che ha avuto il film a 6,7 ​​su 10 sulla base di oltre 2.000 recensioni.

Netflix lo ha confermato Borrego approderà su Netflix negli Stati Uniti e in Canada il 14 maggio 2022.

Per ulteriori informazioni su ciò che arriverà su Netflix a maggio 2022, tieni d’occhio la nostra sezione Prossimamente per ulteriori informazioni.