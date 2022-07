Boo, la star di Cagna Aparna Brielle età, altezza, Instagram, ruoli e altro ancora

Boh, puttana con Lana Condor è finalmente arrivato! Questa dolce e accattivante nuova serie comica è ora in streaming su Netflix e i fan stanno già adorando lo spettrale show televisivo. Con solo otto brevi episodi, Boo, Bitch è un’abbuffata veloce e divertente perfetta per un ritiro nel fine settimana.

La serie segue Erika Vu (Condor) dopo che si è svegliata improvvisamente e si è resa conto che ora è uno spirito. Lei e la sua migliore amica Gia (Zoe Colletti) hanno cercato di sfruttare al meglio l’ultimo anno delle superiori, solo perché le cose andassero davvero male. Cosa farà Erika ora che è un fantasma?

Aparna Brielle interpreta la cattiva ragazza Riley, che è essenzialmente l’antagonista principale dello show. Se sei rimasto colpito dalla sua recitazione nella serie e vuoi saperne di più sull’attrice, continua a leggere per saperne di più sull’attrice Riley!

Incontra Boo, l’attrice Cagna Aparna Brielle

Età dell’Aparna Brielle

Aparna è nata il 5 febbraio 1994 a Clackamas, nell’Oregon, all’età di 28 anni e al segno zodiacale dell’Acquario.

Altezza dell’Aparna Brielle

Il Boh, puttana Secondo quanto riferito, l’attrice è alta 5 piedi e 5 pollici. Ha dei bei capelli castano scuro e occhi marroni.

Aparna Brielle Instagram

Puoi trovare Aparna su Instagram @aparnabrielle. Ha più di 34.5k follower, anche se non ha molti post, meno di 30. Di recente, Aparna è stata più attiva, condividendo con lei adorabili foto Boh, puttana ai compagni di cast piace questa bella foto di lei con Lana Condor. Sono sicuro che il numero dei suoi follower aumenterà solo ora che lo spettacolo è uscito!

Ruoli di Aparna Brielle

Aparna è sicuramente meglio conosciuto per aver interpretato il personaggio preferito dai fan Sarika Sarkar nella serie NBC/Peacock AP Bio di fronte a Glenn Howerton. Ha fatto parte del cast principale dello show per tutte e quattro le stagioni.

Oltre allo spettacolo comico, Aparna è apparso anche nel film del 2019 Jay e Silent Bob si riavviano e ha recitato in diverse serie web come Agenzia investigativa per ragazze morte e Problemi infiniti. Il 28enne ha anche recitato in episodi di Grimm, I Bibliotecari e Guida di Cooper Barrett per sopravvivere alla vita.

Prossimamente reciterà al fianco di Arnold Schwarzenegger, Travis Van Winkle, Gabriel Luna, Fortune Feimster, Jay Baruchel, Milan Carter e altri, un thriller di spionaggio globale in arrivo (senza titolo) prodotto da Netflix e Skydance.

Puoi catturare Aparna Brielle nei panni di Riley Boh, puttana proprio adesso!