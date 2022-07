Boo, Cagna, The Flash e altro ancora

Un altro fine settimana è alle porte e ti meriti una pausa. Siediti e rilassati con alcuni fantastici programmi Netflix. Luglio ci ha già offerto alcune nuove fantastiche opzioni, inclusi gli ultimi due episodi di grandi dimensioni di Cose più strane stagione 4. Di seguito è riportato un fantastico elenco di molti altri nuovi spettacoli per intrattenerti durante tutto il fine settimana.

Questa settimana, Cose più strane, The Umbrella Academy, Legacies, The UnXplained with William Shatner, All American, The Upshaws e altri stanno tenendo forte l’elenco dei 10 migliori programmi TV di Netflix. L’avvocato Lincoln è anche tornato in questo elenco ed è una serie che devi guardare se non l’hai già fatto.

I migliori nuovi programmi Netflix del 9 luglio 2022

Boh, puttana

La serie comica limitata Boh, puttana è composto da otto episodi che sono tutti disponibili per lo streaming. La serie è stata creata per Netflix da Tim Schauer, Kuba Soltysiak, Erin Ehrlich e Lauren Iungerich, con Ehrlich e Iungerich come showrunner.

Boh, puttana segue un liceo che si rende conto di non aver vissuto la sua vita al massimo delle sue potenzialità. Una notte, decide di prendere in mano la sua vita per viverla. Il giorno seguente si rende conto che le cose non sono andate come previsto quando si sveglia e scopre di essere un “fantasma madre*%re”.

La serie è interpretata da Lana Condor, Zoe Colletti, Mason Versaw e Aparna Brielle.

Il flash stagione 8

Tutti i 20 episodi dell’ottava stagione di The CW Il flash sono ora disponibili per lo streaming su Netflix. La serie è stata presentata per la prima volta nel 2014, con il pilot che è stata la seconda premiere più vista nella storia di The CW, dopo The Vampire Diaries nel 2009.

Ambientata nell’Arrowverse, questa serie segue Barry Allen, un CSI che ha una velocità super umana, che, ovviamente, usa per combattere il crimine. L’ottava stagione inizia con l’evento in cinque parti “Armageddon”.

Il flash interpreta Grant Gustin nei panni di Barry Allen e ha ricevuto recensioni entusiastiche. Rotten Tomatoes ha dichiarato: “Il flash beneficia della sua atmosfera volutamente leggera, che lo rende uno spettacolo di supereroi rivolto esclusivamente ai fan del genere così come ai principianti.

Come costruire una stanza del sesso

Netflix ha una nuova serie intitolata Come costruire una stanza del sesso. Ora, questo non piacerà a tutti, ma la designer Melanie Rose si guadagna da vivere “rinnovando spazi sontuosi incentrati sull’intimità”.

Rose si affretta a sottolineare che le persone sentono la parola stanza del sesso e la loro mente va automaticamente a qualcosa di sporco, il che non è il caso. I suoi disegni sono ben fatti e vanno da qualcosa come semplice illuminazione d’atmosfera o scaffali per mostrare giocattoli o disegni più elaborati che soddisfano le fantasie delle persone. Ha detto alla gente, “[Sex rooms] possono essere opere d’arte Possono essere fantasie. Possono essere tutto ciò che il mio cliente desidera”.

Solo stagione 8

Stagione 8 della serie di realtà di History Solo è ora disponibile su Netflix. La serie segue 10 persone che sopravvivono nella natura selvaggia con un equipaggiamento di sopravvivenza limitato e sono isolate dagli altri umani, ad eccezione dei controlli medici. Possono rinunciare in qualsiasi momento o essere rimossi a causa di un check-in medico fallito. Ma chi rimane più a lungo vince il premio di $ 500.000.

“Alone: ​​Grizzly Mountain” è il titolo ufficiale della stagione 8, ed è stato girato nel 2020 sulle rive del lago Chilko, nella Columbia Britannica.

Pirate Gold of Adak Mountain

Una nuova docuserie, Pirate Gold of Adak Mountain, si concentra sulle monete d’oro trovate nella remota isola di Adak, in Alaska. Negli ultimi 100 anni sono state trovate monete d’oro del 19° secolo, ma si dice che ci sia un tesoro dei pirati del valore di oltre 365 milioni di dollari sepolto che deve ancora essere trovato.

Il sindaco dell’isola, Tom Spitler, ha riunito una squadra di cacciatori di tesori per cercare la fortuna perduta. Il problema, l’isola è crivellata di bombe inesplose della seconda guerra mondiale. Spitler e il suo team sono esperti nel rimuovere le bombe e sperano di poter trovare il tesoro e vivere per raccontare le loro avventure mentre vivono del bottino.

