Boo, Bitch stelle Lana Condor e Mason Versaw si frequentano nella vita reale?

Boh, puttana è ora disponibile per lo streaming su Netflix e le persone adorano la miniserie comica. Lo spettacolo segue Erika, una giovane adolescente che cerca di orientarsi nella vita e raggiungere rapidamente i suoi obiettivi dopo che un tragico incidente l’ha lasciata come un fantasma. Ma non sarebbe una serie per adolescenti senza che il protagonista trovi l’amore. Nel corso della stagione, assistiamo allo svolgersi della storia d’amore di Erika e Jake C. (Lana Condor e Mason Versaw). Le cose tra i due non vanno sempre bene, ma il pubblico sa che in fondo dovrebbero esserlo.

Lana Condor e Mason Versaw hanno un’incredibile chimica sullo schermo che quando guardi lo spettacolo, potresti spesso dimenticare che interpretano personaggi e recitano. Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui gli attori hanno una forte chimica perché in realtà si frequentano nella vita reale. È questo il caso di Lana Condor e Mason Versaw?

Abbiamo condiviso ciò che sappiamo sul Boh, puttana stato della relazione delle stelle qui sotto!

Boo, Bitch vede Lana Condor e Mason Versaw insieme?

No, non si frequentano. Lana e Mason sono semplicemente co-protagonisti e grandi attori. Voglio dire, Lana ha praticamente chimica con qualsiasi attore che abbia interpretato il suo interesse amoroso in uno spettacolo o in un film. Quindi le persone che ipotizzano che potrebbe uscire con Mason non sono sorprendenti. Tuttavia, questo non è vero. In effetti, Lana Condor è effettivamente fidanzata con qualcun altro.

Con chi è fidanzata Lana Condor?

Lana è fidanzata con il cantante e attore Anthony De La Torre. Si frequentavano da sei anni prima che Anthony facesse la domanda alla vigilia di Natale del 2021. Tuttavia, i fidanzati non hanno annunciato il loro fidanzamento al mondo fino al 28 gennaio 2022. Lana ha parlato con Insider e ha detto: “Me lo aspettavo pienamente , e io ero tipo, ‘Se non succede durante le festività natalizie, lancerò le mani’. Ha anche parlato di quanto fosse bella la proposta e di come non riusciva a dimenticare il suo anello.

L’anello di Lana è stato disegnato da un gioielliere vietnamita di proprietà femminile, Paris Jewellers. Secondo quanto riferito, vale circa $ 100.000 ed è di tre carati. Non si sa quando Lana e Anthony cammineranno lungo il corridoio, ma sappiamo che sarà un bellissimo matrimonio.

Con chi esce Mason Versaw?

Mason non è noto per uscire con nessuno al momento. Oltre alle attrici con cui ha lavorato in passato, non si dice che stia con nessuno, né è stato notato con nessuno. Inoltre, la sua pagina Instagram è significativa e priva di altri. Sembra che a Mason piaccia mantenere la sua vita personale privata e lontana dagli occhi del pubblico. Non ha nemmeno una storia di appuntamenti nota. Dovremo solo credere che Mason sia single fino a prova contraria.

Puoi guardare Lana Condor e Mason Versaw dentro Boh, puttanain streaming ora solo su Netflix.