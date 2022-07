Boo, Bitch è ufficialmente rinnovato per la stagione 2 su Netflix?

Facciamo una sitcom… ma rendiamola soprannaturale.

Il genere ha così tanti spettacoli iconici al suo attivo mentre le reti e gli streamer continuano a offrire una vasta gamma di sitcom diverse.

Per distinguerti devi probabilmente adottare un approccio diverso. A questo proposito, Boo, Bitch è sicuramente uno sforzo ammirevole. Creata da Tim Schauer, Kuba Soltysiak, Erin Ehrlich e Lauren Iungerich, la serie ci presenta Erika Vu di Lana Condor, un’anziana che è costretta a vivere la vita come un fantasma dopo un incidente con un alce – di tutte le cose.

Il pubblico troverà senza dubbio molto da amare qui, con un cast entusiasta che fa miracoli con il materiale.

I fan vorranno di più nel menu dopo aver digerito l’episodio 8. Quindi, Boo, Bitch è stato rinnovato per la stagione 2? Boo, Bitch è stato cancellato?

Screenshot da Boo, trailer ufficiale di Bitch, Netflix

Boo, Bitch è stato rinnovato per la stagione 2?

No, Boo, Bitch non è stato rinnovato per la stagione 2 e Netflix l’ha fatturata come una miniserie sin dall’inizio.

Tenendo conto di questo, non c’è assolutamente motivo di aspettarsi che lo streamer resuscita questa stravagante commedia americana per un altro lotto di puntate.

Sebbene alcune serie limitate – Piccole grandi bugie ecc. – sono stati rinnovati nonostante siano stati creati pensando a una stagione, è improbabile che sia il caso di Boo, Bitch. Con l’episodio 8 intitolato Cagna, ciao, sono davvero le tende.

Tutti gli otto episodi sono stati svelati sulla piattaforma venerdì 8 luglio 2022, offrendo al pubblico un’abbuffata soddisfacente prima di ritirarsi.

Sembra che tutto ciò che resta da fare sia riavvolgere. Riguarda, qualcuno?

In caso contrario, Netflix consiglia una serie di titoli simili, tra cui Distanza sociale, Emilia a Parigi, Educazione sessuale, Giovanna la Vergine, Re di Stonks, Gentificatoe Sentirsi bene.

I fan vogliono di più

Anche se abbiamo una miniserie, ciò non significa che gli spettatori non vogliano vedere il ritorno dei loro personaggi preferiti.

Lo spettacolo si è rapidamente dimostrato abbastanza popolare ed è attualmente entrato nella categoria Top 10 per i programmi TV su Netflix. Un certo numero di fan ha già espresso le proprie speranze e il desiderio di un altro round su Twitter.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

@netflix crea una stagione 2 di Boo, Bitch dal punto di vista di Gia! — Kaylee🍟🥂 (@kkstar15) 10 luglio 2022

@NetflixUK da quando ho visto "Boo, Bitch" che è stato fantastico, abbiamo bisogno di una stagione 2 … Mi ha ricordato "The Santa Clarita Diet" e tutti lo rivogliamo. — Colin Dunlop (@DunlopDunlop20) 10 luglio 2022

Consiglio vivamente boo bitch su netflix, ho bisogno di una stagione 2 al più presto😭🤚🏼 — samantha🧚🏼‍♀️ (@leraespixie) 9 luglio 2022