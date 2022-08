Bodies Bodies Bodies è in streaming su Netflix? (dove guardare in streaming)

Corpi Corpi Corpi è il prossimo grande film A24 molto atteso in arrivo quest’estate. Un film slasher con un cast fantastico che include Amandla Stenberg, Maria Bakalova, Myha’la Herrold, Chase Sui Wonders, Rachel Sennott, Lee Pace e Pete Davidson.

Questo film slasher di commedia nera sta già ottenendo recensioni entusiastiche, debuttando con un punteggio di approvazione del 98% su Rotten Tomatoes e guadagnandosi il sigillo di approvazione Certified Fresh. È sicuramente un momento emozionante per essere un fan dell’horror!

La trama è incentrata su un gruppo di ricchi amici che organizzano una stravagante “festa dell’uragano” in una remota villa di famiglia. Ma poi un gioco di società diventa rapidamente mortale quando gli amici iniziano a scagliarsi contro e la festa va molto, molto male.

Bodies Bodies Bodies su Netflix?

Purtroppo no, Corpi Corpi Corpi non è disponibile per la visione su Netflix in questo momento. Ciò potrebbe cambiare in futuro, ma non ci sono aggiornamenti su dove il film potrebbe essere trasmesso in streaming dopo aver lasciato i cinema.

Tra i lati positivi, Netflix ha molti fantastici film slasher come il Via della paura trilogia, Silenzio, C’è qualcuno dentro casa tua, La bambinaia e Festa dell’inferno.

Dove guardare Corpi Corpi Corpi

L’unico posto in cui puoi guardare il film slasher in questo momento è nei cinema. Non è ancora chiaro a quale servizio di streaming potrebbe andare questo film in futuro, anche se è probabile che atterrerà da qualche parte. Molti film A24 vengono trasmessi in streaming su Showtime e HBO Max ne aggiunge molti alla sua libreria.

Tuttavia, HBO Max è in uno stato di cambiamento in questo momento poiché la Warner Bros. Discovery elimina i contenuti, quindi è improbabile che questo film venga trasmesso in streaming lì. È possibile che Netflix possa ottenere i diritti di streaming o anche da qualche parte come Prime Video o Hulu. In questo momento, è troppo presto per dirlo.

Hai intenzione di andare a vedere Corpi Corpi Corpi questo fine settimana o aspetterai finché non sarà disponibile per lo streaming o il noleggio da casa?