Bode incontra i suoi antenati Locke e perde il suo amico Jamie in una clip esclusiva della terza stagione di “Locke and Key”

Chi rende il mondo un posto migliore? Politici, industriali, ingegneri? No, la risposta corretta è bambini curiosi. E abbiamo un bambino molto curioso nel successo di Netflix Locke e chiave di nome Bode Locke (Jackson Robert Scott), uno dei migliori personaggi per bambini che tu abbia mai incontrato. Questo ragazzo è intelligente, intelligente e molto maturo per la sua età. È il più giovane dei tre fratelli Locke e il più desideroso di conoscere e trovare la maggior parte delle chiavi. Stagione 3 di Locke e chiave uscirà presto, dove vedrai molto di più di lui.

Il trailer di Locke e chiave la stagione 3 è uscita, così come una clip esclusiva per darti un’idea di Bode e della chiave del tempo.

Cosa ha in serbo per te Locke and Key nella terza stagione?

Bode Locke è un ragazzo molto intelligente, curioso e saggio per la sua età. Poiché è allo stesso tempo curioso e onesto, nota spesso cose che agli altri mancano. Anche se a volte va nel panico per buone ragioni, è molto coraggioso e difficile da spaventare, mostrando una volontà e uno spirito indistruttibili.

In una nuova clip da Locke e chiave, Bode viene distratto dai sussurri provenienti da un vecchio orologio a pendolo e lascia un matrimonio. Mentre Bode si avvicina, trova una chiave che gli consente di aprire l’orologio e tornare indietro nel tempo. Jamie lo trova e glielo chiede. In risposta apre la porta e gira i numeri, che appaiono come una data sull’orologio. Improvvisamente, le luci si spengono. Viene riportato indietro di alcune centinaia di anni e incontra i suoi antenati, Benjamin e Miranda Locke.

Bode ha appena… sbloccato il passato? Guarda una clip esclusiva della terza stagione pic.twitter.com/olLPvnNKIw — Locke & Key (@lockekeynetflix) 29 luglio 2022

Vedremo anche Connor Jessup (Tyler), Emilia Jones (Kinsey), Darby Stanchfield (Nina) e Aaron Ashmore (Duncan) nella terza e ultima stagione dello show. La terza stagione dello show è in uscita 10 agosto.

