Bo viene reclutato nella NBA? (spoiler)

Attività febbrile interpretato da Adam Sandler e dal giocatore di basket professionista nella vita reale Juancho Hernangómez è ora in streaming su Netflix, ed è un dramma sportivo stimolante che potrebbe farti versare una lacrima o due.

Spoiler avanti per Attività febbrile

Nel film, Sandler interpreta Stanley Sugerman, scout di basket in difficoltà, che sta cercando di rilanciare la sua carriera. Si reca in Spagna e trova un giocatore straordinario durante una partita su un campo all’aperto, ma la sua squadra non è disposta ad ascoltarlo, quindi Stanley riporta comunque Bo (Hernangómez) e cerca di farlo arruolare.

Cosa succede alla fine del film? Bo realizza i suoi sogni NBA? Stanley diventa assistente allenatore dei Philadelphia 76ers? Analizziamo il Attività febbrile fine.

Come ha fatto Stanley a farsi male alla mano?

Stanley ha avuto un incidente di guida in stato di ebbrezza al college mentre era fuori con il suo vecchio amico Leon Rich (Kenny Smith). Ha fatto correre la sua auto contro un palo e ha teso il braccio per impedire a Leon di volare fuori dal finestrino, con il risultato che la sua mano è rimasta schiacciata e lui ha trascorso sei mesi in prigione.

Perché Bo è stato accusato di aggressione?

L’ex di Bo, la madre di Lucia, voleva cercare di ottenere la piena custodia di Lucia (Ainhoa ​​Pillet) dopo aver appreso dal suo nuovo ragazzo che così facendo avrebbe potuto ottenere i suoi soldi dal governo. Quando Bo è andato a casa sua per discuterne, ha avuto una lite con il suo nuovo ragazzo.

Finale frenetico: Bo entra nella NBA?

Alla fine Bo viene scelto per unirsi alla NBA e diventa parte dei Boston Celtics, il che è appropriato dal momento che anche l’attore di Bo, Juancho Hernangómez, ha giocato per i Celtics dal 2021 al 2022, anche se da allora è stato ceduto due volte, ai San Antonio Spurs. e, più recentemente, lo Utah Jazz.

La sua relazione con Stanley diventa così importante per Bo che ottiene un tatuaggio raffigurante una quercia e le parole “mai indietro” scritte sotto di essa. Gli unici altri tatuaggi che ha sono pensati per sua madre e sua figlia.

Finale frenetico: Stanley diventa un allenatore?

Sì, Stanley riprende il suo lavoro come assistente allenatore dei Philadelphia 76ers e alla fine i Sixers giocano contro i Celtics, con il nuovo compagno di squadra Bo Cruz.

Cosa succede alla fine di Hustle?

Le scene finali mostrano Stanley che si prepara ad allenare una partita tra Sixers e Celtics, di cui Bo ora fa parte. È al telefono con Alex, che ora frequenta la scuola di cinema e in un bar dello sport per guardare la partita e supportare Bo e suo padre.

Stanley e Bo si scambiano un affettuoso saluto prima dell’inizio del gioco e vediamo il nuovo tatuaggio di Bo in onore di Stanley. Prima dell’inizio della partita, Stanley dà a uno dei membri della squadra dei Sixers alcune indicazioni su come battere Bo in campo.

Hustle ha una scena post-crediti?

Una specie di. Durante i titoli di coda vediamo una partita di basket giocata insieme tra molti dei giocatori presenti nel film, come Hernangómez e Anthony Edwards (che interpretava Kermit Wilts). I crediti mostrano anche alcuni filmati più vecchi di giocatori NBA legacy come Dirk Nowitzski, Allen Iverson, Shaquille O’Neal, Charles Barkley e Julius Erving (Dr. J).

Cosa ne pensi del finale del film? Condividi i tuoi pensieri nei commenti e guarda Adam Sandler in questa divertente commedia sportiva su Netflix!