“Bo Burnham: The Inside Outtakes” in arrivo su Netflix l’11 agosto

Netflix riceverà più Bo Burnham a metà agosto 2022. Netflix lancerà contenuti “bonus” dal suo speciale del 2021, Bo Burnham: Dentro l’11 agosto 2022.

Intitolato Bo Burnham: The Inside Outtakeslo speciale “offre un’ora bonus di materiale inutilizzato, brani tagliati e filmati dietro le quinte del suo capolavoro di commedia musicale vincitore di un Emmy”.

Come saprai, Bo Burnham: Dentro è stata la commedia speciale dell’era COVID-19 prodotta, scritta, diretta e interpretata da Bo Burnham.

Lo speciale ha debuttato su Netflix il 30 maggio 2021, ma è stato registrato principalmente nel 2020 e comprendeva brani musicali e schizzi principalmente sulla sua salute mentale in declino durante la pandemia.

Tra le canzoni di successo che usciranno dallo speciale c’erano Content, Bezos, Welcome to the Internet e That Funny Feeling.

Lo speciale è stato nominato per 6 premi Emmy e ne ha vinti 3, inclusa la regia per uno speciale di varietà, la scrittura per uno speciale di varietà e la direzione musicale.

Dobbiamo notare che lo speciale outtake in arrivo su Netflix l’11 agosto è lo stesso che Bo Burnham ha pubblicato sul suo canale YouTube il 31 maggio 2022, che ha ottenuto quasi 6 milioni di visualizzazioni.

Quel caricamento su YouTube avveniva nel primo anniversario dell’uscita su Netflix ed è stato anche pubblicato un album deluxe chiamato Dentro (Deluxe).

Questa non è la prima volta che vediamo arrivare contenuti aggiuntivi per gli speciali stand-up di Netflix. Il più grande fino ad oggi è stata un’edizione estesa dello speciale di Chris Rock, Tamburello.

Dovremmo anche notare che la scorsa settimana Netflix in molte regioni ha aggiunto nuovamente l’acclamato speciale di Bo Burnham Che cosa.

Bo Burnham: cosa. è tornato su Netflix! pic.twitter.com/efFhNPjvBf — Cosa c’è su Netflix (@whatonnetflix) 2 agosto 2022

Se hai bisogno ancora di più Bo Burnham, puoi anche trovare lo speciale stand-up più tradizionale di Burnham, Bo Burnham: Rendi feliceche trasmette in streaming esclusivamente su Netflix dal 2016.

Darai un’occhiata a Bo Burnham: The Inside Outakes quando arriverà su Netflix? Fateci sapere nei commenti.