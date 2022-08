Blood Origin non arriverà su Netflix nell’agosto 2022

The Witcher: Origine del sangue non arriverà su Netflix ad agosto 2022! Da quando è stato annunciato per la prima volta nel luglio 2020, abbiamo aspettato pazientemente l’uscita del prequel della serie fantasy di grande successo Lo stregone.

Il prequel si svolge nello stesso mondo in cui abita Geralt of Rivia di Henry Cavil, tuttavia, la serie sarà incentrata su un “mondo elfico 1.200 anni prima dello spettacolo” e si immergerà negli eventi che portano alla fondamentale “Congiunzione del Sfere”, quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si scontrarono…

La sinossi ufficiale, tramite IMDb, del prossimo spettacolo recita:

“Ambientato in un mondo elfico 1.200 anni prima del mondo di The Witcher, Blood Origins racconterà una storia perduta nel tempo: la creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che portano alla fondamentale ‘congiunzione delle sfere’, quando il mondi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi per diventare uno”.

The Witcher: Blood Origin ha una data di uscita su Netflix?

L’imminente miniserie fantasy, creata da Declan de Barra e Lauren Schmidt Hissrich, potrebbe non arrivare sui nostri schermi in nessun momento nell’agosto 2022, ma il prequel di Netflix Lo stregone dovrebbe arrivare su Netflix a dicembre 2022.

Sfortunatamente per il momento, il colosso dello streaming deve ancora chiarire in quale data specificatamente a dicembre lo spettacolo sarà disponibile per lo streaming. Anche se questo potrebbe essere un po’ deludente, siamo sicuri che man mano che ci avviciniamo alla sua uscita su Netflix, verranno rivelate più notizie e informazioni.

C’è un trailer per? The Witcher: origine del sangue?

Tipo! Mentre Netflix deve ancora rilasciare un trailer completo ufficiale per The Witcher: Blood Origin, nel dicembre 2021 è stato svelato un teaser per il prossimo prequel. Se non lo hai ancora visto, assicurati di controllarlo di seguito.