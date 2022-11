Blood Origin non arriverà a novembre 2022

The Witcher: Blood Origin – Cr. Netflix

Siamo molto più vicini a vedere Lo stregoneserie prequel. The Witcher: Origine del sangue non arriverà questo mese, ma abbiamo una data di uscita.

In questo momento, tutto Stregone i fan sono concentrati sulle ultime notizie importanti. Henry Cavill lascerà la serie OG dopo la terza stagione. Questo non vuol dire che Geralt di Rivia stia andando da nessuna parte. Sta solo cambiando faccia, con Liam Hemsworth che assume il ruolo.

Mentre ci occupiamo tutti di questo cambiamento, non vediamo l’ora che arrivi The Witcher: Origine del sangue. La cattiva notizia è che non lo vedremo questo mese, ma la buona notizia è che lo avremo prima della fine del 2022.

Quando arriverà The Witcher: Blood Origin su Netflix?

The Witcher: Origine del sangue arriverà su Netflix il giorno di Natale. Sì, è giusto. Stiamo ottenendo un rilascio il giorno di Natale 2022 per la serie prequel.

Questo sarebbe preoccupante per la maggior parte. Dopotutto, le persone trascorrono la giornata con le loro famiglie e l’ultima cosa a cui penseremo è guardare la TV. Tuttavia, non dobbiamo preoccuparci delle speranze di rinnovamento per questo Stregone serie prequel. Lo spettacolo è classificato come una miniserie.

Sappiamo molto poco della serie in corso. È ambientato 1.200 anni prima della serie che abbiamo già conosciuto e segue sette emarginati nel mondo degli elfi. Si uniscono quando si rendono conto che c’è un enorme potere in arrivo per conquistare il mondo. Possono collaborare per sconfiggere il male? Gli altri si uniranno a loro nella lotta?

Anche se Geralt non sarà nella serie, sappiamo che il bardo, Jaskier, fa parte della storia. Questa è anche la storia della creazione del primo Witcher.

The Witcher: Origine del sangue sarà su Netflix il giorno di Natale.