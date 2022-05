Blood Origin arriverà questo Natale

The Witcher: Blood Origin – Cr. Netflix

Sono in corso le riprese per Lo stregone stagione 3, il che significa che probabilmente non vedremo la nuova stagione fino al 2023. Tuttavia, Netflix ha in programma di estenderla Lo stregone universo e ha già iniziato con progetti come The Witcher: L’incubo del lupo e un altro film d’animazione in arrivo che si dice sia intitolato Sirene degli abissi. Ma i fan stanno ancora aspettando una data di uscita per la serie spin-off live-action The Witcher: Origine del sangue.

Secondo una nuova voce, la miniserie con protagonista Michelle Yeoh potrebbe essere rilasciata questo Natale. Ambientato 1.200 anni prima degli eventi di Lo stregone, Origine del sangue funzionerebbe come prequel e rappresenterebbe la creazione del primo Witcher.

Oltre a Yeoh, la serie vede nel cast anche Sophia Brown, Laurence O’Fuarain, Lenny Henry, Mirren Mack, Nathaniel Curtis e Dylan Moran. La serie ha terminato le riprese la scorsa estate e poi è entrata in post-produzione nel novembre 2021. Successivamente, la serie ha subito alcune riprese e da allora è terminata.

Una nuova voce suggerisce che The Witcher: Blood Origin uscirà a dicembre

La voce sulla data di uscita deriva da What’s On Netflix, ecco cosa dice:

Abbiamo sentito che Netflix dovrebbe attualmente rilasciare la serie nel dicembre 2022. Abbiamo sentito che un’uscita natalizia potrebbe essere in programma, ma per ora tutto ciò che sappiamo è che la serie arriverà ad un certo punto nel 2022.

Il primo teaser trailer è stato rilasciato dopo i titoli di coda Lo stregone stagione 2 lo scorso dicembre. Un’uscita natalizia per la miniserie avrebbe senso in quanto si adatterebbe alla finestra di rilascio stabilita dalle stagioni precedenti.

Mi chiedevo se Netflix potesse provare a mantenere Stregone contenuto per un rilascio annuale di dicembre come il grande spettacolo di fine anno che lo streamer di solito mira a pubblicare.

Non vedi l’ora di vedere finalmente The Witcher: Origine del sangue? Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori dettagli sulla serie.