Blood and Water: data di uscita della terza stagione, cast, sinossi, teaser e altro ancora

I fan sono così entusiasti dell’uscita di Sangue e acqua stagione 3, e non li biasimiamo perché questo originale Netflix è così pieno di suspense!

Sangue e acqua segue una ragazza del liceo che si trasferisce in una scuola privata d’élite quando sospetta che sua sorella perduta da tempo frequenti lì. In realtà non conosce sua sorella perché sua sorella è stata rapita alla nascita, ma spera di trovarla.

È una serie drammatica sudafricana per adolescenti che la gente non può smettere di sintonizzarsi per guardare. Nella seconda stagione succedono molto, e quando dico molto, intendo MOLTO. La posta in gioco è alta e alcune domande rimangono senza risposta. Ora, stiamo per entrare nella terza stagione e la storia va ancora più in profondità.

Ecco tutto ciò che devi sapere Sangue e acqua stagione 3 in basso!

Data di uscita della terza stagione di Blood and Water

Preparati a segnare il tuo calendario e impostare la sveglia perché la terza stagione arriverà su Netflix venerdì 25 novembre 2022 alle 12:00 PT/3:00 ET!

Il cast della terza stagione di Sangue e acqua

Ecco chi puoi aspettarti di vedere nella stagione 3 di seguito:

Ama Qamata nel ruolo di Puleng Khumalo

Khosi Ngema nel ruolo di Fikile Bhele

Thabang Molaba nel ruolo di Karabo “KB” Molapo

Dillon Windvogel nel ruolo di Wade Daniels

Greteli Fincham nel ruolo di Reece van Rensberg

Arno Greeff nel ruolo di Chris Ackerman

Mekaila Mathys nel ruolo di Tahira Kahn

Natasha Thahane nel ruolo di Wendy Dlamini

Gail Mabalane come Thandeka Khumalo

Sello Ka-Ncube nel ruolo di Matla Molapo

Sonia Mbele nel ruolo di Lisbeth Molapo

Leroy Siyaf nel ruolo di Sam Nkosana

Getmore Sithole nel ruolo di Julius Khumalo

Zikhona Sodlaka nel ruolo di Janet Nkosana

Patrick Mofokeng nel ruolo di Brian Bhele

Alzavia Abrahams nel ruolo di Zayd

Katishka Kiara come Pauline

Odwa Gwanya nel ruolo di Siya Khumalo

La sinossi della terza stagione di Sangue e acqua

Netflix ci ha fornito la sinossi e l’abbiamo condivisa di seguito:

All’inizio di un altro anno a Parkhurst, Puleng e Fiks cercano una persona cara perduta, ma la loro perseveranza potrebbe metterli in grave pericolo.

Qual è il conteggio degli episodi della terza stagione di Blood and Water?

Non è noto al momento. La stagione 1 aveva sei episodi e la stagione 2 aveva sette episodi. La nostra migliore ipotesi per il conteggio degli episodi della terza stagione è di otto episodi. Apparentemente, Sangue e acqua ha una sorta di schema in corso. Potrebbero esserci più o meno episodi nella terza stagione, ma questa è la nostra migliore ipotesi per ora.

Il teaser della terza stagione di Sangue e Acqua

Dai un’occhiata a questo emozionante teaser!

Stiamo ancora aspettando il trailer ufficiale, quindi restate sintonizzati su Netflix Life!