Blonde Netflix e le date di uscita nelle sale spiegate

Ana de Armas sta rapidamente diventando un’attrice preferita tra molti fan del cinema, nota per aver lavorato a sforzi come Coltelli fuori, Blade Runner 2049, Non c’è tempo per morire e L’uomo grigio.

Ha recentemente ottenuto il plauso della critica per forse il suo ruolo più importante.

Diretto da Andrew Dominik, Blonde è un film drammatico psicologico storico che funge da adattamento dell’omonimo romanzo del 2000 di Joyce Carol Oates.

Al momento sta suscitando molto scalpore, quindi affrontiamo la data di uscita di Blonde Netflix.

Blonde è in streaming su Netflix giovedì 28 settembre 2022.

D’altra parte, vale la pena notare che ha iniziato una corsa teatrale limitata negli Stati Uniti venerdì 16 settembre e aprirà in cinema selezionati nel Regno Unito venerdì 23 settembre 2022.

È stato presentato in anteprima giovedì 8 settembre alla 79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi, Blonde presenta al pubblico una versione romanzata di 166 minuti della vita dell’iconica attrice Marilyn Monroe, per lo più raccontata in bianco e nero con l’occasionale passaggio al colore.

Chi recita nel cast di Blonde?

Puoi controllare i membri del cast centrale e i loro rispettivi ruoli di seguito:

Ana de Armas nel ruolo di Norma Jeane Mortenson / Marilyn Monroe

Lily Fisher nel ruolo della giovane Norma Jeane

Adrien Brody nel ruolo di Arthur Miller

Bobby Cannavale nel ruolo di Joe Di Maggio

Xavier Samuel nel ruolo di Charles Chaplin Jr.

Julianne Nicholson nel ruolo di Gladys Pearl Baker

Caspar Phillipson nel ruolo di John F. Kennedy

Toby Huss nel ruolo di Allan “Whitey” Snyder

Sara Paxton nel ruolo della signorina Flynn

David Warshofsky nel ruolo di Darryl F. Zanuck

Evan Williams nel ruolo di Edward G. Robinson Jr.

Michael Masini nel ruolo di Tony Curtis

“Come Citizen Kane e Raging Bull hanno avuto una figlia”

Il regista del film ha recentemente parlato del progetto durante una conversazione con Collider:

“Beh, l’intera idea di Blonde era quella di dettagliare un dramma d’infanzia e poi mostrare il modo in cui quel dramma divide gli adulti in un sé pubblico e privato. E come l’adulto vede il mondo attraverso la lente di quel dramma infantile…”

Ha continuato: “… ed è una specie di storia di una persona la cui immagine razionale del mondo è sopraffatta dal suo inconscio, e utilizza l’iconografia di Marilyn Monroe”.

Lo ha anche descritto come “come Cittadino Kane e Toro scatenato aveva una figlia piccola”.

