Blockbuster settembre KDramas in arrivo su Netflix nel 2022!

Il 2022 è stato un anno selvaggio per i fan di Kdrama. Secondo una stima presa nel luglio del 2022, il numero totale di ore di visualizzazione di Kdramas su Netflix è andato oltre il miliardo. E i kdramas in arrivo su Netflix a settembre ti conquisteranno. Dopo il folle successo di Gioco del calamaro, Netflix ha assecondato i fan del kdrama più che mai. Quest’anno Netflix ha aggiunto più gemme a ogni genere di kdrama.

Tuttavia, possiamo garantire che i Kdramas di settembre saranno a dir poco brillanti. Uno di loro, in particolare, è sempre stato nella lista di controllo di tutti. Quindi, senza ulteriori indugi, scopriamo cosa ha in serbo Netflix per i fan di Kdrama a settembre.

Settembre KDramas su Netflix

Netflix è stato così gentile da regalarci diversi Kdramas quest’anno. L’avvincente serie del liceo Tutti noi siamo morti nel genere kdrama dell’apocalisse zombie, l’intrigante commedia romantica kdrama Una proposta commerciale, e la commovente serie antologica I nostri azzurri sono tra i tanti. Non solo in termini di storie che ci lasceranno un profondo impatto, ma Kdramas su Netflix nel 2022 ha segnato anche il ritorno di molte leggende.

L’amato attore Kim Woo Bin è tornato dopo una pausa di sei anni, allo stesso modo, anche Lee Byung Hun, So Ji Sub e Ji Chang Wook ci hanno benedetto con performance stellari nel 2022. Mentre piovono cani e gatti di brillanti Kdramas su Netflix , il prossimo mese sarà tranquillo.

Piccole donne

Signore e signori, l’attesa è finalmente finita! Il tanto atteso adattamento coreano del famoso romanzo di Loisa May Alcott “Piccole donne” arriverà su Netflix a settembre. C’è un motivo per cui quasi tutti hanno questa serie nella loro watchlist e credono che sarà brillante. In primo luogo, il talentuoso Jung Seo Kyung ha scritto l’adattamento coreano di “Piccole donne”.

È nota per il suo lavoro in La verità al di sotto, fanciullae il pluripremiato Kdrama Madre. Inoltre, Kim Hee Won è il regista di questo prossimo spettacolo coreano. Ha anche diretto kdrammi come Il pagliaccio incoronato, Tentazione glamour, e Vincenzo. Questo spettacolo cercherà di mantenere viva la magia del romanzo di Louisa May attenendosi molto alla trama originale.

LE SORELLE OH DI #LITTLEWOMEN pic.twitter.com/ZeNkIfEZyy — ْ (@ggenebot) 16 agosto 2022

Nel corso di dodici episodi, Piccole donne racconterà la storia di tre sorelle. Nonostante siano in condizioni di povertà fino al collo, i loro cuori sono caldi e il loro amore reciproco è molto forte. Inoltre, ognuna delle sorelle ha una personalità squisita con cui ti ritroverai a relazionarti. Per aggiungere la ciliegina sulla torta Kim Go Eun (Il re: monarca eterno), Nam Ji Hyun (Sospettoso partner), Parco Ji Hoo (Tutti noi siamo morti), Wi Ha Joon (Cattivo e pazzo), Uhm Ji Woon (Centro per il parto), e Uhm Ki Joon (Attico) sarà la protagonista dello spettacolo.

Assicurati di non perdere quando scoppia la guerra tra le sorelle Oh e la famiglia più ricca del paese. Il drama sarà presentato in anteprima il 3 settembre su Netflix.

Narco Santi

Questo è un importante thriller poliziesco basato su eventi veri, con Ha Jung Woo (Amanti a Praga), Hwang Jung Min (Penisola Coreana), Park Hae Soo (Gioco del calamaro), Jo Woo Jin (Felicità), e Yoo Yeon Seok (Playlist dell’ospedale). Narco Santi è un thriller di suspense in sei episodi scritto e diretto da Yoon Jong Bin (La spia è andata a nord).

Anteprima miniatura di #NarcoSaints che ho trovato nella mia app e nel mio tl cr : ai proprietari#수리남 #황정민 #하정우 #박해수 #조우진 #유연석 #장첸 pic.twitter.com/5AOZg95lIH — aggiornamento hwang jungmin (@hwangxsi) 13 agosto 2022

The Kdrama arriverà su Netflix il 9 settembre e lega le storie di un re della droga e di un ufficiale della NIS. Una serie thriller ricca di azione con mistero e crimine, tutti basati su eventi reali. Narco Santi è una delle serie più attese dell’anno, quindi assicurati di segnare i tuoi calendari.

Salutiamo i personaggi di Narco Santi con un caldo alleluia!

C’era una volta una piccola città

Per alleggerire l’atmosfera, una commedia romantica intitolata Kdrama C’era una volta una piccola città andrà in onda anche su Netflix a settembre. Inoltre, questa serie in uscita è basata sull’intrigante romanzo di Park Ha Min intitolato “Unexpected Country Diary” e ha un totale di cinque episodi. Simile a quello di Netflix Città natale Cha Cha Chaanche questo Kdrama ti porterà lontano dalla vivace città di Seoul in un tranquillo villaggio chiamato Heedong.

Il kdrama segue Han Ji Yool, il cui nonno lo induce con l’inganno a prendersi cura della sua clinica per animali per sei mesi mentre è in tournée in Europa. Inoltre, il cast di C’era una volta una piccola città è composto da Red Velvet’s Joy (Tentato), Choo Young Woo (Scuola 2021), e Baek Sung Chul (Come avere trent’anni). La serie sarà presentata in anteprima il 5 settembre e non vediamo l’ora!

Quale dei suddetti kdramas di settembre in arrivo su Netflix guarderai? Fateci sapere nei commenti.

