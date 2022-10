Blake Lively una volta ha rivelato come è stata accidentalmente chiamata coraggiosa per un look “senza trucco”

Ti svegli bella o sei una femminista? Questo era il dilemma che Blake Lively aveva avuto una volta. L’attrice è senza dubbio una delle attrici più belle di Hollywood oggi. La 35enne è la più popolare per le sue serie Gossip Girl. Ha lasciato il segno nel settore sia per le sue capacità di recitazione che per il suo focoso senso della moda, come risulta dai suoi look al Met Gala.

L’attrice si destreggia anche tra la sua carriera di attrice e la condivisione di bambini con suo marito Ryan Reynolds. Nonostante il programma frenetico, ha adornato un bagliore visibilmente bello. Ma quando una sua foto “senza trucco” è emersa su Internet, l’ha lasciata interrogarsi.

Blake Lively sull’essere ammirato per una foto accidentale

Blake Lively è riuscito a solleticare ossa divertenti pur essendo onesto. L’attrice è apparsa Stasera spettacolo con Jimmy Fallon una volta. Durante l’episodio, Fallon ha mostrato al pubblico una foto del post Instagram di Lively in cui ha pubblicato due foto affiancate di lei, mostrando il trucco dell’artista pluripremiata Vivian Baker, che è stata nominata agli Oscar per il suo lavoro. Ma sfortunatamente per lei, i fan in realtà pensavano che la foto a destra fosse di lei senza trucco. È stata persino ammirata per aver pubblicato la foto.

“Wow Blake mostra coraggiosamente come appare prima e dopo il trucco.” Ha anche aggiunto: “Sto vacillando tra la mia vanità, che è come voler essere come “In realtà non sembro così”, e poi anche essere una femminista”. Ha ammesso di trovarsi alle prese con l’essere in grado di sembrare naturale. Ma vorrebbe anche che la gente pensasse che si è svegliata bellissima.

I due look sono stati realizzati secondo il personaggio di Lively nel film La sezione ritmica. Mentre lo sguardo a sinistra rende Lively fresca e pulita, quello a destra mostra l’aspetto pallido e stanco della protagonista del film Stephanie, che sembra devastata a causa della perdita della sua famiglia. La spumeggiante attrice ha parlato dell’intera storia pur essendo franca con i suoi pensieri sugli standard di bellezza.

