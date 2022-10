Blake Lively una volta ha condiviso come si sente “molto di più” nella sua pelle dopo aver avuto tre figlie

Blake Lively e Ryan Reynolds che aspettano un quarto figlio non danno più notizie. La coppia lo ha detto più volte su varie piattaforme ora. Inoltre, sono eccitati come lo erano quando è nato il loro primo figlio. Hanno tre bellissime figlie, James, Inez e Betty. Nel corso degli anni, Lively ha bilanciato in modo eccellente la sua carriera e la sua vita da genitore, ed è tutto grazie a come guarda alla genitorialità.

Blake Lively ha annunciato che lei e Reynolds aspettano il loro quarto figlio il 15 settembre di quest’anno. Ma prima, il 17 maggio di quest’anno, è stata pubblicata da Forbes un’intervista di Blake in cui parlava della maternità e del suo modo di crescere tre figlie oltre a mantenere una carriera.

Cosa prova Blake Lively riguardo alla maternità?

Blake Lively e Ryan Reynolds hanno attualmente un bambino di sette, cinque e tre anni. La ragazza dei pettegolezzi alumnus ha affermato che dopo essere stata madre, ha sviluppato una visione diversa dei tipi di progetti che sceglie per se stessa. È stata citata dicendo, “Penso che avere figli per me mi abbia fatto sentire molto di più nella mia pelle”. L’attrice 35enne ha detto di aver iniziato a recitare quando aveva appena sedici anni. All’epoca, avrebbe accettato qualsiasi lavoro per cominciare. Tuttavia, secondo lei, se sei fortunato, atterri sui progetti giusti.

Ha detto che avere figli la rendeva più particolare perché il suo tempo diventava più prezioso di prima, poiché non ne aveva da perdere. Dopotutto, essere madre di per sé è un lavoro a tempo pieno. È nella massima pace con il suo corpo dopo aver avuto figli. Inoltre, si sente più sicura che mai rispetto alle sue capacità. Certo, è circondata da un miliardo di insicurezze, ma si sente ben sistemata dopo essere diventata madre.

Lively e Reynolds sono una coppia incredibile, così come i genitori. La coppia continua a condividere alcuni utili trucchi genitoriali di tanto in tanto e lo fa nel loro caratteristico modo divertente.

