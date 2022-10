Blake Lively, madre di tre figli, una volta ha rivelato una cosa che avrebbe fatto se fosse stata giovane per sempre

Tutti su questa terra amano rimanere giovani e freschi. Se ne avesse la possibilità, la maggior parte delle persone vorrebbe rimanere giovane per sempre. Purtroppo, non è così che succede nella realtà. Invecchiare è un’amara verità. Ma le persone immaginano sempre cosa avrebbero fatto se fossero potute rimanere giovani per sempre. Blake Lively, madre di tre bellissime figlie, ha la risposta.

Circa 7 anni fa, nel 2015, l’attrice era di nuovo sul tappeto rosso dopo secoli. È andata alla premiere del suo film, Età di Adalina. Dopo aver sposato Ryan Reynolds in Nel 2012 e avendo un bambino nel 2014, Blake è finalmente tornato al lavoro. E, dopo la prima, le è stato chiesto cosa avrebbe fatto se fosse riuscita a rimanere giovane e impeccabile per sempre. La risposta data da questo Gossip Girl l’allievo ti scioccherà.

Blake Lively ha capito tutto

Blake Lively è conosciuta come una delle persone più affascinanti e allegre là fuori. Dopotutto, nel suo nome porta la parola “vivace”. Anche dopo essere stata una madre di 3 e un quarto in arrivo, questo L’attrice 35enne non ne ha affatto 35. Per quanto bella sia dall’interno, lo è anche dall’esterno.

E, a differenza della maggior parte delle persone, Blake aveva la risposta a questa domanda pronta sulla punta della lingua. Secondo Teen Vogue, l’attrice ha detto: “Mi piacerebbe poter imparare quante più lingue possibili. Per viaggiare e immergermi in ogni cultura”. Questa non era una risposta che ci si aspettava da lei.

Ci si aspettava che una bella signora come lei, da molto tempo nel mondo dello spettacolo, chiedesse qualcosa legato a una carriera allargata. Tuttavia, ha dimostrato che non si tratta solo di apparire belli. Dopotutto, essere poliglotta o multilingue è una qualità di una persona intellettuale. E Blake ha sicuramente scelto il cervello sulla bellezza.

Hai mai pensato a cosa faresti se potessi rimanere giovane per sempre? Diteci nei commenti.

