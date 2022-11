Blake Lively, incinta, è stata avvistata mentre indossa un abito nero mentre cammina a Manhattan

Blake Lively è sempre stata famosa per la sua statuaria presenza sullo schermo e il suo stile di recitazione distintivo, incluso il ruolo di un’adolescente dell’Upper East Side in Gossip Girl e il suo ritratto di una donna cieca dentro Tutto quello che vedo sei tu. Nel frattempo, non sorprende che sia anche una madre straordinaria che gestisce tutto con stile. La splendida attrice è l’ultima figura di mamma che ama la sua vita con i bambini. Il poco profondo star condivide tre bellissime figlie con il Piscina morta protagonista, Ryan Reynolds.

Attualmente, stanno aspettando un altro bambino in famiglia quando ha rivelato il suo pancione a un evento a New York City. I fan sono svenuti per questa notizia poiché i suoi look premaman sono sempre qualcosa che la gente ama vedere. Ecco un altro look ispirato a te quando una Lively incinta è stata avvistata mentre indossava un abito nero a Manhattan.

Blake Lively dà grande ispirazione alla moda premaman in città

Blake Lively sa sempre come sfoggiarlo e sembra che diventi più bella ogni volta che è incinta. Tuttavia, è del tutto sorprendente che non abbia uno stilista che osserva il modo in cui si comporta. Continuando la tradizione dell’abbigliamento casual alla moda, è stata sorpresa a uscire a New York City sabato 5 ottobre.

La star di 35 anni era stupenda con il suo pancione in crescita, sfoggiando un completo nero con stivali alti fino al ginocchio e una borsa Chanel a righe. Inoltre, Lively ha fatto un viaggio da sola per le strade poiché né suo marito né i suoi figli sono stati fotografati.

Anche, L’età di Adaline star ha condiviso le sue foto con la famiglia e gli amici su Instagram, indossando di recente un costume da bagno. Una delle foto includeva Taylor Swift ed entrambi i migliori amici si stavano abbracciando. Nel frattempo, la didascalia raccontava un’altra storia di come lei e i suoi figli vengono inseguiti dai paparazzi.

Blake Lively ha sempre espresso questo problema poiché crede che i suoi figli non siano di proprietà pubblica. Pertanto, dovrebbero essere lasciati fuori da tutte le cose dei media e vivere una vita senza cautela il più possibile. Per quanto riguarda il nome del suo quarto figlio, sono in corso speculazioni sul fatto che Taylor Swift lo abbia rivelato nel suo recente album Midnight. La cantante ha fatto la stessa cosa per la sua migliore amica quando è nata Betty. Quindi chissà, questo potrebbe accadere di nuovo.

Cosa ne pensi del fatto che Blake Lively sia una brillante mamma di New York? Raccontaci le tue opinioni nella sezione commenti e resta sintonizzato con noi per altre notizie come questa.

