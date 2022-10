Blake Lively confronta Anna Kendrick con suo marito e padre di 4 figli, Ryan Reynolds in un contesto piuttosto NSFW

Blake Lively e suo marito Ryan Reynolds non lasciano alcuna possibilità di stuzzicarsi a vicenda. La loro chimica decennale ha regalato molti momenti esilaranti in cui il loro amore reciproco è stato misurato da quanto duramente possono rovinarsi a vicenda. Ma sapevi che una volta era coinvolta anche una terza parte?

Mentre nessuno è a conoscenza della faida in corso tra Ryan Reynolds e Anna Kendrick, Blake una volta decise di continuare ad accendere il calore. Per eseguire lo stesso, una volta ha tracciato parallelismi tra suo marito e padre di quattro figli e Kendrick. Ma sapevi per quali motivi? Per gli inesperti, Kendrick è famoso come la versione più sexy e femminile di Ryan Reynolds.

La NSFW Blake Lively ha rivelato di Ryan Reynolds (e anche di Kendrick)

Prendere in giro Ryan per divertimento era comprensibile, ma portarlo a un livello NSFW è andato un po’ oltre. Mentre entrambi gli amanti di Blake si sono presi in braccio l’uno contro l’altro, Lively ha lanciato un altro commento piccante. Parlando con Brooke Anderson di ET, ha espresso in modo esilarante alcune apparenti somiglianze tra loro a letto.

Nominandoli come alcune personalità simili a RyanIl Gossip Girl stella ha detto: “Umm per lo più a letto, mi sento come. Ciò suggerisce molto più di quanto tu e noi stiamo pensando, tuttavia, non è andata oltre. Per renderlo ancora più interessante, Kendrick ha subito risposto chiedendo “chi è più grande?”. Anche se il povero Ryan ha dovuto di nuovo stare al passo con loro, tutti loro avevano a buona risata per lo scambio di convenevoli.

Nello stesso mese, Kendrick ha spazzato via il Premio per la scelta dell’adolescente tavola da surf per la star della commedia scelta. Ha anche vinto il Scegli la personalità di Twitter che va alla celebrità con i migliori Tweet online. Tuttavia, non sorprende che anche Anna abbia portato a casa quest’ultimo, viste le sue esilaranti rimonte a Ryan Reynolds per Blake.

La coppia è benedetta da una sana famiglia composta dalle loro tre adorabili figlie. Attualmente aspettano il loro quarto figlio. Questa è stata una delle migliori notizie sulle celebrità, dato che Blake ha fatto una splendida apparizione sul tappeto rosso l’altro giorno. I fan non hanno potuto fare a meno di diventare tutti molli sulle sue splendide foto con il pancione.

Blake Lively confronta Anna Kendrick con suo marito e padre di 4 figli, Ryan Reynolds In un contesto piuttosto NSFW