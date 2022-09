“Blade of the 47 Ronin” fissa la data di uscita di Netflix per ottobre 2022

Il seguito del film di Keanu Reeves 47 Ronin è in arrivo e arriverà su Netflix. Abbiamo tutto ciò che devi sapere sul sequel che arriverà su Netflix ma probabilmente solo negli Stati Uniti nell’ottobre 2022.

Basato su un racconto romanzato di un samurai che vive nel Giappone del 18° secolo, il film uscito nel 2013 è stato il debutto alla regia di Carl Rinsch. La Universal Pictures ha distribuito il film con H2F Entertainment, Relatively Media e, forse in modo cruciale, Stuber Productions (Scott Stuber ora gestisce la divisione cinematografica di Netflix) dietro il film.

Continuando 47 Ronin potrebbe essere una sorpresa per alcuni, dato che il film del 2013 è diventato una delle più grandi bombe al botteghino dell’ultimo decennio (secondo quanto riferito, perdendo $ 175 milioni). Nonostante un budget elevato e Keanu Reeves a capo del cast, il film non ha avuto un impatto serio.

Il film è stato sviluppato per la prima volta nell’agosto 2020, quando Deadline ha rivelato che Ron Yuan, recentemente apparso in Disney’s Mulandirigerebbe.

Il braccio 1440 della Universal sta producendo Lama del 47 Ronin, essenzialmente la propaggine di livello B che produce film a basso budget o propaggini all’IP superiore di Universal. Alcuni dei titoli nel loro arsenale includono Destino: annientamentola maggior parte del Tremori film, e Dragonheart: Vendetta. Quest’anno, I Munster in particolare è arrivato a Netflix come parte dell’accordo tra Netflix US e Universal 1440.

Nell’aprile 2021 è stato rivelato che Aimee Garcia (noto per Netflix Lucifero) sta collaborando con l’autore AJ Mendez come sceneggiatori del film. La coppia ha recentemente collaborato come co-autori della serie di fumetti per Netflix INCANDESCENZA.

La produzione del film è Convergence Entertainment, con i produttori Tim Kwok, John Orlando e Share Stallings collegati.

La trama del sequel è la seguente:

“Il sequel del film del 2013 sarà ambientato 300 anni nel futuro, in un esotico mondo cyberpunk. Il film sarà una versione fresca e rivisitata del film originale e incorporerà l’horror insieme a moderni elementi samurai e ninja”.

Quando sarà Blade of the 47 Ronin su Netflix?

Netflix ha annunciato come parte della sua formazione di ottobre 2022 che Blade of the 47 Ronin sarebbe atterrato su Netflix il 25 ottobre 2022.

Un paio di cose da notare qui.

Il titolo non è elencato come Netflix Original come si pensava in precedenza. Invece, sarà probabilmente una versione Netflix giornaliera insieme a VOD e alla sua versione fisica.

In secondo luogo, poiché non è un Netflix Original, non è chiaro se sarà una versione globale. Il film potrebbe essere distribuito solo negli Stati Uniti come per altri titoli della Universal 1440.

Chi reciterà Lama dei 47 Ronin?

Ecco una ripartizione di chi apparirà Lama del 47 Ronin.

Anna Akana

Marco Dacasco

Mike Moh

Teresa Ting

Akira Koieyama

Chikako Fukuyama

Luna Fujimoto

Nino Furuhata

Ti terremo aggiornato man mano che impareremo di più sul progetto direct-to-Netflix da Universal 1440 non appena lo avremo.