‘Blackout’: il film di Abbie Cornish e Josh Duhamel è diretto su Netflix

Netflix ha acquisito i diritti SVOD su Oscuramento, un nuovo thriller d’azione con Josh Duhamel e Abbie Cornish. È stato confermato che il film uscirà su Netflix in regioni selezionate, tra cui Netflix negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Sam Maccheroni è il regista del film, meglio conosciuto per il suo film Lionsgate Home Entertainment Pensione uscito nel 2020. Altrove, ha assistito a produzioni tra cui John Wick e Fantasmi di guerra.

Ecco una carrellata di ciò che puoi aspettarti dal film, adattato da una sceneggiatura di Van B. Nguyen:

“Blackout seguirà Cain (Duhamel), che si sveglia in un ospedale messicano senza memoria. Dopo aver incontrato Anna (della Cornovaglia), scopre chi è ma si ritrova presto a combattere per la sua vita mentre diverse fazioni del cartello in guerra lo attaccano, ognuna alla ricerca di qualcosa che ha rubato.

L’acquisizione proviene dai film XYZ che Netflix ha concesso in licenza e con cui ha lavorato a lungo e continua ancora oggi. Netflix ha precedentemente concesso in licenza I vecchi modi, Le tigri di cartae Il diavolo in basso in più regioni.

XYZ Films ha iniziato la vendita del film poco prima che la produzione iniziasse nell’ottobre 2020 e concludesse le riprese nel gennaio 2021.

Netflix ha anche rilasciato titoli esclusivamente sotto il suo ombrello Netflix Original come Apostolo, La donna più assassinata del mondoe clandestino. I prossimi progetti Netflix Original includono caos, L’incursionee Codice 8: Parte II.

Chi recita in Blackout su Netflix?

Josh Duhamel titola il progetto che interpreta Cain. Duhamel è forse meglio conosciuto per il suo ruolo in Trasformatori ma recentemente ha anche recitato nella serie Netflix Original di breve durata L’eredità di Giove.

Abbie Cornish è co-protagonista nel film e interpreta Anna. L’attrice australiana ha recitato in una miriade di progetti televisivi e cinematografici. Di recente ha interpretato Cathy Mueller in Amazon Jack Ryan di Tom Clancy e ha recitato in film come Sucker Punch, Illimitatoe Geotempesta.

Protagonista accanto a Duhamel e Cornish nel film include Nick Nolte (Guerriero), Lou Ferringo Jr. (SWAT), Omar Chaparro (Niente Manches Frida), e Pedro Lopez (Ozark).

Netflix non ha ancora fornito dettagli sulla data di uscita su quando sarà disponibile il film. Puoi, tuttavia, aggiungere il film alla tua coda Netflix tramite la pagina diretta del film. Ci aspettiamo, tuttavia, che il film uscirà questa estate.

Oscuramento avrà una durata di 1 ora e 20 minuti e ha un budget stimato intorno ai 12 milioni di dollari. Proviene da Patriot Picture, Itaca Films e Lost Winds Entertainment.

Non vedi l’ora di vedere questo nuovo film d’azione Oscuramento in arrivo su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.