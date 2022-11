‘Black Rabbit’ Jude Law serie Netflix: tutto ciò che sappiamo finora

Nel tentativo di espandere la sua lista di serie TV di qualità, Netflix ha collaborato ancora una volta con regista, produttore e Ozark star Jason Bateman per una nuovissima serie limitata chiamata Coniglio nero. La serie avrà come protagonista lo stesso Bateman Animali fantastici stella Jude Law.

Gli episodi della nuova serie limitata saranno diretti dallo stesso Bateman, che ha diretto alcuni episodi della sua precedente serie Netflix di successo Ozark, per il quale è stato nominato per un Emmy. Gli script per Coniglio nero sono stati scritti da Zach Baylinche ha ottenuto ampi consensi per la sua sceneggiatura per il film con protagonista Will Smith Re Riccardo, e sua moglie e partner creativo Kate Susmanper chi Coniglio nero sarà un debutto come sceneggiatore.

Il dramma, annunciato nell’ottobre 2022, proviene da Aggregate Films di Bateman e Michael Costigan, Riff Raff Entertainment di Law e Ben Jackson, Youngblood Pictures e Automatik Entertainment di Zach Baylin e Kate Susman.

Questo è uno dei tanti progetti provenienti da Bateman e dalla sua società di produzione. Altri progetti importanti includono Uomo della Florida, Filo Oscuro, Arriva il Diluvio, Serata al Cinema, e tanti altri.

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Coniglio nero:

Qual è la trama? Coniglio nero?

Purtroppo, i dettagli della trama di Netflix Coniglio nero sono tenuti strettamente nascosti per il momento. Non è una sorpresa in quanto si tratta di uno script originale senza materiale di partenza, quindi dovremo aspettare notizie più ufficiali.

Chi è coinvolto Coniglio nero?

È stato confermato che Coniglio neroil direttore Jason Bateman sarà anche protagonista in esso. I recenti crediti di Bateman includono l’acclamato dramma Netflix Ozarkche si è appena concluso nel 2022. Bateman sarà affiancato da Animali fantastici e Sherlock Holmes stella Giuda Legge.

In quanti episodi ci saranno Coniglio nero?

Il numero di episodi per Netflix Coniglio nero non è stato rivelato, ma una stima logica sarebbe tra 6 e 10. È stato confermato, tuttavia, che ogni episodio durerà un’ora.

Qual è lo stato di produzione di Coniglio nero?

Black Rabbit di Netflix è attualmente nella sua fase di sviluppo iniziale, in cui il team dietro il progetto sta scrivendo le sceneggiature mentre parliamo con la pre-produzione successiva.

A cosa serve la data di uscita di Netflix Coniglio nero?

Netflix non ha annunciato alcuna data per Coniglio neroma considerando la sua primissima fase di sviluppo, possiamo probabilmente aspettarci solo una data di rilascio alla fine del 2023 o del 2024.