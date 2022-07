Black Bird è interpretato da Taron Egerton su Netflix? (dove guardare in streaming)

Taron Egerton, Paul Walter Hauser, Greg Kinnear, Sepideh Moafi e Ray Liotta guidano il cast del nuovo film drammatico Uccello nerotratto dal romanzo autobiografico In With the Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer e A Dangerous Bargain for Redemption di James Keene.

La serie è sviluppata da Dennis Lehane, un venerato scrittore di gialli che è meglio conosciuto per aver scritto romanzi come Shutter Island e fiume mistico.

Basato sulla vera storia dello spacciatore condannato Jimmy Keene (Egerton), Uccello nero si concentra su Keene mentre gli viene data la possibilità di cercare di convincere una confessione dal sospetto serial killer Larry Hall (Hauser) per scoprire dove potrebbe aver seppellito le sue vittime. Coloro che amano i thriller polizieschi e i drammi oscuri si ritroveranno innamorati di questa serie, che è piena di interpretazioni eccellenti.

Black Bird è su Netflix?

Purtroppo, Uccello nero non è disponibile per lo streaming su Netflix poiché si tratta di una serie Apple TV+. È improbabile che lo spettacolo sarà mai disponibile su Netflix per questo motivo.

La buona notizia è che Netflix ha molte fantastiche opzioni che dovrebbero attrarre coloro che cercano drammi oscuri o spettacoli sui serial killer. Mindhunter è una scelta ovvia. C’è anche il film di Ted Bundy con Zac Efron chiamato Estremamente malvagio, incredibilmente malvagio e vile. Oltre a ciò, Netflix è una miniera di grandi documentari e docuserie per i fan del vero crimine.

Se sei interessato a guardare qualcosa con protagonista Taron Egerton, ti consiglio di dare un’occhiata al film Leggenda o Canta 2. Anche molti dei migliori film di Ray Liotta sono in streaming in questo momento, come ad esempio Bravi ragazzi, Identità, Soffio, soffiare e Storia di matrimonio.

Dove guardare Black Bird

L’unico posto che puoi guardare Uccello nero in questo momento è Apple TV+. I primi due episodi della miniserie di sei episodi sono ora in streaming e nuovi episodi seguiranno i venerdì successivi.