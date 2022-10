Black Adam è su Netflix? (dove guardare Black Adam)

La gerarchia nell’universo DC sta ufficialmente per essere scossa quando Dwayne Johnson finalmente atterra come l’antieroe DC Adamo Nero nel suo tanto atteso lungometraggio solista. Ma gli abbonati Netflix possono assistere all’arrivo del prossimo grande affare nel DCEU?

L’artista, formalmente noto come The Rock, è diventato una potenza nel regno del cinema, prestando il suo talento e il suo carisma fuori dal comune a diversi grandi nomi, tra cui Avviso rosso, Jumanji, La crociera nella giunglae il Fast & Furious film. Johnson ha consolidato la sua credibilità come star d’azione, ed era solo questione di tempo prima che entrasse nel popolare genere dei supereroi.

Adamo Nero interpreta l’ex superstar del wrestling nel ruolo principale con un cast accatastato, tra cui Pierce Brosnan nei panni del Dr. Fate, Aldis Hodge nei panni di Hawkman, Quintessa Swindell nei panni di Cyclone e Noah Centineo nei panni di Atom Smasher. La storia segue Black Adam, a cui sono stati conferiti poteri dagli dei egizi, mentre viene liberato dalla sua tomba e diventa un bersaglio per la Justice Society of America.

Ci sono diversi ottimi motivi per dare un’occhiata al film DC e sarà emozionante vedere cosa riserva il futuro per il personaggio. Tutto ciò che resta da capire è se è sul popolare streamer.

Black Adam è disponibile su Netflix?

Dwayne Johnson raramente delude quando entra nell’inquadratura, e non è un segreto che i fan adorerebbero guardare qualsiasi film con lui nella formazione. Ma questo non accadrà con Adamo Nero perché non è disponibile su Netflix.

Fortunatamente per gli abbonati, la centrale di streaming ha un assortimento di titoli di supereroi all’interno del suo ampio catalogo di contenuti. Alcune delle storie emozionanti con eroi e cattivi pronti per lo streaming ora includono L’eredità di Giove, Forza del tuono, Potenza del progettoe L’Accademia degli Ombrelli.

Dove vedere in streaming Black Adam

Adamo Nero è disponibile solo nei cinema, ma alla fine sarà trasmesso in streaming su HBO Max.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: