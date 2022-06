Bionda con protagonista Ana de Armas data di uscita confermata per settembre 2022

L’attesissimo film drammatico bionda, con l’attrice Ana de Armas, ha finalmente una data di uscita! Possiamo aspettarci di vedere il film di Marilyn Monroe entro la fine dell’anno su Netflix.

bionda è una rappresentazione immaginaria del sex symbol più famoso del mondo, Marilyn Monroe. Il film ci porterà attraverso la vita della modella, attrice e cantante. Dalla sua infanzia instabile come Norma Jeane, attraverso la sua ascesa alla celebrità e intrecci romantici. Questa stella brillava così intensamente, ma sfortunatamente la sua vita personale non era la stessa. Secondo un comunicato stampa di Netflix, bionda offusca i confini tra realtà e finzione per esplorare la spaccatura sempre più ampia tra il suo sé pubblico e privato.

La produzione è basata sul romanzo bestseller dell’autrice Joyce Carol Oates, scritto e diretto da Andrew Dominik. De Armas recita nel ruolo del protagonista al fianco di Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel e Evan Williams.

Netflix ha recentemente pubblicato un film documentario, Il mistero di Marilyn Monroe: I nastri inascoltati il 27 aprile 2022. Quel documento è andato bene con il pubblico ed era un altro progetto molto atteso. E ora, abbiamo un altro film da guardare con impazienza!

Data di uscita bionda confermata per settembre 2022

bionda sarà disponibile per lo streaming questo autunno! Puoi aspettarti di vedere il film biografico immaginario di Marilyn Monroe il 23 settembre 2022.

Insieme all’annuncio della data di uscita, il gigante dello streaming ha anche condiviso un trailer in anteprima. De Armas brilla assolutamente nel ruolo. Il trucco, così come i suoi modi, si abbinano perfettamente a quelli dell’icona americana. Finora abbiamo avuto solo un piccolo assaggio del film, ma sono sicuro che l’attrice ha azzeccato il ruolo e sono così entusiasta di vedere la sua interpretazione della star degli anni ’50 e ’60.

Sei entusiasta di vedere Blonde? Guarderai? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

bionda esce il 23 settembre 2022 su Netflix.