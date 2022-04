Billie Piper Serie Netflix “Coming Undone”: cosa sappiamo finora

Netflix sta collaborando con Bad Wolf per lo sviluppo Esaurirsi, un adattamento del libro di memorie di Terri White sulla sua vita e il suo tempo come redattore capo della rivista Empire. Sarà interpretata da Dottor chi protagonista Billie Piper.

Terri Bianco adatterà lei stessa le sue memorie per le sceneggiature della serie. Ha opzionato la serie a Bad Wolf nel luglio 2020 e ora, quasi due anni dopo, la serie viene realizzata con una partnership con Netflix. Nessun regista è stato ancora rivelato per la serie. La protagonista Billie Piper sarà anche produttore esecutivo.

White ha commentato la sua collaborazione con Bad Wolf nel 2020:

“Dire che sono entusiasta di lavorare con Bad Wolf su un adattamento di Coming Undone è un eufemismo gigantesco. La loro reputazione di produrre telefilm audaci, coraggiosi e brillanti li rende la casa perfetta per il mio libro, che ho scritto per cercare di dare voce a ciò che tanti di noi vivono nell’ombra. Quella voce è destinata a diventare molto più forte”.

La produttrice esecutiva Kate Crowther ha aggiunto:

“Coming Undone è un libro di memorie eccezionale e potente del feroce talento Terri White, e dal momento in cui l’ho letto ho capito che eravamo la squadra giusta per svilupparlo”.

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Esaurirsi.

Qual è la trama? Esaurirsi?

Come accennato in precedenza, quello di Netflix Esaurirsi è un adattamento dell’omonimo libro di memorie di Terri White. White è stata caporedattrice della rivista cinematografica britannica Empire tra il 2015 e il 2021. In precedenza ha anche lavorato per Time Out a New York ed è editorialista del Sunday Times.

Il libro, pubblicato nel 2020 da Canongate, documenta il conflitto tra il suo successo esteriore e il trauma privato che è sfociato in una crisi di salute mentale, che ha portato la White a trascorrere del tempo in un reparto psichiatrico. Il libro di memorie rivela anche la sua infanzia cresciuta in povertà, oltre a subire abusi sessuali e fisici per mano dei partner di sua madre.

Ecco il logline per Esaurirsi:

A tutti gli altri, Terri White sembrava vivere il sogno, nominata una delle migliori donne di Folio nei media statunitensi e accumulando ulteriori premi per le riviste che stava redigendo. In realtà, stava rapidamente scivolando verso una crisi di salute mentale che l’avrebbe portata in un reparto psichiatrico chiuso a chiave mentre il suo passato la raggiungeva. Oltre a crescere in una famiglia in povertà, Terri ha subito abusi sessuali e fisici per mano di alcuni partner di sua madre. Il suo successo ha sfidato tutte le aspettative, ma maggiore è la disparità tra i suoi risultati esteriori e i demoni interiori, più ha lottato per tenere tutto insieme

Chi è coinvolto Esaurirsi?

Solo ad aprile 2022 Billie Piper è noto per essere inserito Esaurirsi. I crediti di Piper includono Doctor Who, Penny Dreadful, odio Suzie e altro ancora. Come previsto, interpreterà il ruolo principale di Terri White.

Qual è lo stato di produzione di Esaurirsi?

Coming Undone di Netflix è ancora in fase di sviluppo attivo, il che significa che la sceneggiatura è attualmente in fase di scrittura e revisione con la pre-produzione in seguito.

In quanti episodi ci saranno Esaurirsi?

Non è stato confermato quanti episodi ci saranno in Netflix Esaurirsima ci aspetteremmo uno standard Netflix di 6-10 episodi.

A cosa serve la data di uscita di Netflix Esaurirsi?

Netflix non ha annunciato alcuna data per Esaurirsima considerando la sua primissima fase di sviluppo, possiamo probabilmente aspettarci solo una data di rilascio nel 2023.