Billie muore in Resident Evil? Cosa le succede nella prima stagione

*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per Resident Evil*

La morte è ovunque nella serie Resident Evil di Netflix poiché il mondo è stato ridotto a una pericolosa terra desolata in cui gli Zero senza cervello e cannibalisti vagano per la terra.

La serie è ambientata in due periodi di tempo: il 2036, in cui il mondo è in ginocchio, e il 2022 nei giorni e nelle settimane precedenti l’epidemia di T-virus.

Nel 2036, seguiamo un’adulta Jade Wesker mentre combatte per la sopravvivenza mentre, 14 anni prima, vediamo la sua vita da adolescente insieme alla sua sorella gemella, Billie.

Tuttavia, Billie non è più con Jade nella sequenza temporale del 2036, il che ha lasciato i fan di Resident Evil a chiedersi cosa le succede e se Billie è morta.

Il mistero del destino di Billie nel 2036

Ci viene presentata Billie Wesker nell’episodio di apertura di Resident Evil di Netflix, dove vive insieme alla sorella gemella Jade nella sequenza temporale del 2022.

Tuttavia, al giorno d’oggi dello show del 2036, Billie non si vede da nessuna parte nei primi episodi della serie mentre Jade combatte per la sopravvivenza.

Il destino di Billie viene apparentemente rivelato nel primo episodio quando lei e sua sorella si intrufolano nel posto di lavoro del padre presso la Umbrella Corporation, dove vengono attaccate da un cane non morto e infetto.

Il cane morde Billie, provocandone l’infezione dal virus T, che i suoi compagni personaggi credono sarà una condanna a morte.

Ma il destino di Billie nel 2036 è nell’aria quando Baxter rivela a Jade verso la fine dell’episodio 1 che sua sorella la stava cercando.

Billie muore in Resident Evil?

No, Billie non muore entro la fine della prima stagione di Resident Evil.

Nei primi episodi della serie, le condizioni di Billie peggiorano dopo essere stata morsa dal cane e viene rivelato che, dopo tre giorni, l’infezione da virus T la farà trasformare in uno degli Zero senza cervello.

Non sta bene a Billie perché ha febbre, esplosioni violente, allucinazioni e un’ipersensibilità a luci e suoni nei giorni successivi al morso del cane.

Ma nell’episodio 4, il limite di tempo di tre giorni scade e Billie e Jade sono entrambi scioccati e sollevati nel vedere che è viva e vegeta.

Tuttavia, la sua sopravvivenza solleva domande immediate sui fatti che sono stati raccontati dal padre Albert, che ha tenuto segreti alla coppia per tutta la vita.

Billie è ancora viva nel 2036?

Sì, è stato confermato che Billie è viva nei momenti finali dell’episodio 5.

Nell’episodio 4, Jade e Baxter sono tenuti prigionieri da un gruppo di cultisti e, mentre sono intrappolati nella loro cella, Jade dice a Baxter: “Mia sorella è morta. È morta quando avevo 14 anni”.

Tuttavia, scappando dalla struttura, Jade viene rapidamente circondata da un gruppo di soldati dell’Umbrella e uno di loro si toglie l’elmo e la maschera per rivelare Billie sotto, viva e vegeta.

Ma questa non è la stessa Billie con cui Jade è cresciuta.

Anche se potrebbe non essere stata trasformata in uno Zero senza cervello dal T-virus, Billie ne è stata comunque cambiata.

Nell’episodio 8, spiega a Jade che il virus T l’ha purificata dalle sue paure e ansie, sostenendo che ha aiutato a liberare la persona sotto la quale è sempre stata.

Resident Evil è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 14 luglio 2022.

