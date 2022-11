Billie Eilish sta agitando i netizen con la sua ultima scelta di moda

Considerata la voce di questa generazione, la cantautrice Billie Eilish è sempre stata molto audace con i testi delle sue canzoni e con il suo stile. Quando è emersa sulla scena come la lunatica cantante adolescente nel 2019, i fan sono stati immediatamente presi dai suoi vestiti larghi e dall’acconciatura iconica.

Ma nel 2021 ha deciso di fare un restyling dell’immagine. Ha scambiato le sue larghe felpe con sete e rasi. Invece di una Eilish lunatica, ha optato per un look più sexy e maturo. La differenza tra il suo vecchio look e il nuovo look è stata stridente e ha indotto molti fan a mettere in dubbio le sue scelte. Ancora una volta, Eilish è diventata di tendenza, grazie al suo ultimo post su Instagram.

Billie Eilish indossa una maglietta controversa nell’ultima foto di Instagram

La vincitrice del Grammy è andata sul suo Instagram per pubblicare una serie di foto con un’emoji del telefono. È una pratica comune per lei pubblicare clic casuali e condividere momenti della sua vita personale con i suoi 107 milioni di follower. Questa volta ha aggiunto le foto dei suoi animali domestici e dei suoi amici. Ha anche aggiunto uno scatto in cui vediamo la sua faccia su un cartellone pubblicitario. Ma c’è una foto in particolare che ha fatto notizia, in cui Billie Eilish ha posato con una maglietta che aveva la stampa di un torso nudo. In pochi minuti, il suo post ha raccolto diverse migliaia di Mi piace.

Ebbene, il cantante di Bad Guy non è nuovo alle polemiche. Quando ha optato per una trasformazione completa, è stata criticata per aver mostrato la pelle. La ventenne è una feroce sostenitrice del body shaming e del slut shaming. Aveva parlato contro gli odiatori e aveva spiegato che una donna che indossa abiti rivelatori non determina o non dovrebbe determinare il suo carattere.

Secondo lei, le donne possono indossare quello che vogliono senza essere molestate per aver mostrato troppo. La giovane sensazione musicale aveva fatto ricorso a indossare abiti larghi perché si vergognava del proprio corpo. Ma la sua trasformazione era un’indicazione che era diventata più sicura del suo corpo.

Pensi che la sua maglietta fosse inappropriata? Condividi i tuoi pensieri con noi nei commenti qui sotto.

