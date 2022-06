Billie Eilish si rallegra della felicità mentre David Letterman trova somiglianze con questo cantante americano del 20° secolo

Ognuno ha persone a cui guarda. Gli idoli e le ispirazioni sono una parte enorme della personalità e della vita di un essere umano. La cosa migliore che può succedere a un individuo è se qualcuno si complimenta con lui dicendo che ha una somiglianza con il suo eroe. Così quando David si è complimentato Billie Eilish sul suo idolo, il sette volte Grammy il vincitore non poteva trattenere la sua eccitazione. Era completamente sopraffatta dalla felicità.

Ha poi parlato anche del suo idolo e della sua genialità. Vediamo di cosa si tratta 20 anni cantante aveva da dire.

Billie Eilish canta proprio come il suo modello

È stata una grande esperienza vedere Billie interrogata dal grande David Letterman. Ogni domanda era unica e rivelava qualcosa di diverso sulla vita dell’artista.

Dalle sue lotte alle sue scelte musicali, l’episodio è stato di per sé una rivelazione. Tuttavia, David non solo aveva domande, ma aveva anche complimenti per Billie. Mentre si parla della vecchia musica e di come abbia un effetto sulla carriera musicale di Billie Eilish.

David ha detto che uno dei suoi modelli, Giulia Londra, in realtà gli ricordava Billie. Dopo aver sentito che David pensava che Billie avesse effettivamente delle somiglianze con Julie, ha ottenuto felicissimorimarcando a “Diavolo sì!”

Il duo ha poi parlato del lavoro di Julie London. Al che Eilish ha detto che non sa come ha scoperto gli artisti.

Ma era felice di aver fatto come si sentiva La musica di Julie era estremamente unica e che nessuno le era nemmeno vicino in termini di qualità musicale. Billie ha detto, “mi ha commosso. Era come tutto ciò che amavo della musica di quel tempo”.

LEGGI ANCHE: Billie Eilish rivela una storia esilarante che coinvolge pannolini, stracci e auto: “Laviamo tutto con…”

Chi è Julie London?

Julie London è stata una cantante e attrice americana che ha avuto una lunga e illustre carriera. Tra il 1955 e il 1969Londra, una cantante di fiaccole nota per lei voce di contralto sensuale e languidarilasciato sopra trenta album di classici pop e jazz.

Siete d’accordo con David? Billie Eilish suona davvero come Julie London oppure no. Facci sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto.

Trasmetti in streaming tutte le stagioni di Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazioni solo su Netflix.

Il post Billie Eilish si rallegra della felicità mentre David Letterman trova somiglianze con questo cantante americano del 20° secolo è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.