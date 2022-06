Billie Eilish sente di fingere di essere una celebrità a volte a causa della sua sindrome da impostore

Il luccichio e il glamour della vita delle celebrità che vediamo con i nostri occhi è spesso solo un lato dell’immagine. Ci sono un milione di orrori e dolori di cui non conosciamo affatto i tuoi cantanti, attori e personaggi sportivi preferiti. L’aura che creano intorno a se stessi a volte ci fa dimenticare che sono umani, dopo tutto, e le cose possono essere difficili per loro come lo sono per noi. L’icona della gioventù Billie Eilish ha recentemente parlato di come è riuscita a diventare una celebrità e anche quella di un vero successo.

Immergiamoci subito in ciò che Billie ha detto sul suo processo di scrittura delle canzoni e su come a volte sente di fingere di essere una celebrità.

Billie Eilish sulla sua sindrome dell’impostore e sul suo processo di scrittura delle canzoni

Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazioni è senza dubbio uno dei migliori programmi per conoscere le tue celebrità preferite. Tuttavia, non capita sempre che qualcuno venga allo spettacolo e dica di sentirsi come se stessero fingendo di essere una celebrità. Dopotutto, essere quello è probabilmente il pezzo più grande della loro personalità. Quindi, quando Billie Eilish ha detto che si sente come se avesse la sindrome dell’impostoreci ha strappato il tappeto da sotto.

Durante una conversazione su come Billie scrive le sue canzoni, ha detto a David Letterman che a volte si sente come se stesse fingendo di essere una celebrità. David ha anche ricordato la volta in cui ha incontrato un’altra donna dell’industria televisiva ed entrambi hanno avuto un pensiero simile. Entrambi hanno pensato: “siamo qui per errore. Presto qualcuno dirà *tocca la spalla* ‘è ora di andare’.

Billie poi dice scherzosamente che in qualche modo è riuscita a fingere di essere una celebrità per così tanto tempo che alla fine lo è diventata. Tuttavia, Dave lo fa notare “è una buona parte stare.Parla anche di come alcune persone saltano dall’altra parte e diventano incorreggibili. Diventano cretini. E poi entrambe le persone di talento concordano sul fatto che ci sono già troppi cretini nel mondo dello spettacolo.

È così interessante vedere Billie Eilish aperta su tutte queste cose nello show, dato che sembrava sempre essere qualcuno che cercava di rimanere dietro le quinte.

Guarda l’episodio su Netflix con Billie Eilish su Netflix se non l’hai già fatto.

