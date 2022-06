Billie Eilish rimbalza in frenesia dopo aver ricevuto una maglietta della star di Peaky Blinders, Cillian Murphy

Che meraviglia vedere dal vivo il tuo artista preferito! Ciliegie in cima, fai loro un regalo e lo adorano. Sembra un sogno che si avvera, giusto? Ora, immagina di avere un momento di fan per un artista e loro iniziano a fare fangirl per un’altra celebrità. Billie Eilish ha recentemente condiviso questi momenti durante il suo tour mentre era sul palco.

Le fan di Billie Eilish sul palco davanti alla star di Peaky Blinders

Mentre si esibiva sul palco, Billie Eilish ha interagito con i suoi fan. Uno fan ha lanciato una t-merda verso di lei e le chiese di guardarlo. Per quanto sorprendente fosse, lo ha controllato. Ha letteralmente saltato e condiviso questo momento del tifoso con tutti i presenti.

.

Non appena i fan lo hanno visto sui media, sono andati fuori di testa ed hanno espresso il loro amore per Billie. Adoravano il fatto che adesso fosse una di loro. Una tipica fangirl e amante di Peaky Blinders. Questo gesto epico del fan che ha dato a Billie la maglietta e i suoi fan hanno elogiato e adorato le sue reazioni immediatamente.

Sapevi che Billie ha origini irlandesi e scozzesi?

Anche se il suo luogo di nascita è la California, lei radici sono da qualche parte nel stirpe irlandese-scozzese. Uno dei suoi parenti crede che abbia preso il suo atteggiamento ribelle da un pub di campagna Cork occidentale a cui si ritiene possano essere ricondotte le sue radici.

Una ricerca di Ancestry afferma che le radici di questa star di 20 anni possono essere fatte risalire a un pub esatto nel West Cork. Il Clubhouse Bar a Lisbealad vicino a Dunmanway è quel pub

Leggi anche: Billie Eilish ricorda il suo primo spettacolo a 14 anni davanti a Four Girls in a Festival: “Ho quasi vomitato per l’eccitazione”

Quando Billie è parente, Ian O’Brien dal Surrey in Inghilterra, stava tracciando il proprio lignaggio, ha casualmente scoperto da dove viene culturalmente Billie. Kieran O’Mahony, originario di Cork, ha rivelato questa coincidenza all’Irish Sun. Ha detto che mentre cercava le risposte, Ian ha scoperto di essere il cugino di terzo grado del padre di Billie, Patrick O’Connell. Ha aggiunto che Kieran era il cugino di quarto grado della cantante di Lost Cause, Billie.

Ma perché stiamo effettivamente parlando di queste radici e Cillian Murphy? Di recente, per un servizio fotografico, Billie ha cambiato i suoi capelli in biondi, il che le ha conferito un aspetto esterno completamente diverso. Quando le foto sono state rivelate, i fan hanno trovato il somiglianza tra Cillian e Billie, poiché Cillian Murphy è anche un attore irlandese. Tuttavia, queste due celebrità lo sono per niente connesso da qualsiasi cosa, ma i fan hanno iniziato a parlarne in questo modo.

Billie Eilish è solo Cillian Murphy con una parrucca bionda. Non riesco a non vederlo ora. pic.twitter.com/2Ljg2uDVJK – Canadese Re (@MyLastChance8) 3 maggio 2021

Quando Billie ha ricevuto questo adorabile regalo da un fan mentre si esibiva, ha esclamato felicemente: “Yo, siamo io e Cillian Murphy… Oh mio Dio!” e abbiamo potuto vedere che era una fan di Cillian Murphy e si è emozionata. Sembrava Più felice che mai quando ha visto una sua foto modificata con l’unico e solo Tommy Shelby. Bene, proprio come Billie, siamo tutti grandi fan di Tommy Shelby. Sì.

Se desideri anche vedere le ultime novità di Cillian Murphy su Netflix, allora sei fortunato. L’ultima e ultima stagione della serie di successo della BBC, Peaky Blinders, uscirà sulla piattaforma di streaming il 10 giugno 2022!

Il post Billie Eilish rimbalza in Frenzy on Receiving a Shirt of Peaky Blinders La star Cillian Murphy è apparsa per la prima volta su Netflix Junkie.