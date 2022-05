Billie Eilish ricorda il suo primo spettacolo a 14 anni davanti a Four Girls in a Festival: “Ho quasi vomitato per l’eccitazione”

Per qualsiasi artista appartenente a qualsiasi forma d’arte, la prima esibizione o la prima esposizione della tua opera d’arte è l’affare più grande. Ti dà un riconoscimento che le persone stanno vedendo il tuo lavoro. Che gli piaccia o meno è una domanda diversa. E per qualcuno come Billie Eilishche ha iniziato la sua carriera alla giovane età di 14 anni, è stato davvero un grosso problema.

Nella sua nuova intervista di un’ora con David Letterman, Billie condivide la sua esperienza di esibizione per la prima volta. E quanto era eccitata mentre lo faceva.

Vediamo di cosa si tratta sette volte Il vincitore del Grammy ha dovuto dire.

La prima esibizione di Billie Eilish è stata magica

Billie Eilish era solo una ragazza di 14 anni quando ha pubblicato la sua canzone di debutto, “Occhi di oceano”, su SoundCloud a tarda notte del 2016. Il suo insegnante di ballo era l’unico che aveva programmato di ascoltarlo. La canzone era diventata popolare sul sito di streaming quando si è svegliata il giorno successivo.

E quella fu la nascita dell’artista popolarissimo che conosciamo oggi. E mentre parlava dei suoi primi giorni nell’industria musicale e di come ci si sentiva ad esibirsi per la prima volta. Billie l’ha chiamato a “momento magico” e qualcosa che non avrebbe mai pensato di fare. Lei dice, “Non era qualcosa che avevo programmato di fare.”

Quando Letterman ha chiesto dove fosse stata la prima esibizione di Billie, ha risposto che era stato dopo aver fatto alcuni spettacoli e in un festival chiamato CRSSD.

Eilish poi continua a raccontare la storia della sua prima esibizione. A quanto pare, quando è salita sul palco, c’erano solo quattro ragazze contro la barricata, e alcune persone barcollavano nell’immenso campo aperto.

Mentre spiega l’esperienza, Billie condivide, “Quando ho cantato Ocean Eyes, hanno cantato lungo il ritornello, e ho quasi vomitato per l’eccitazione.”

LEGGI ANCHE: Stranger Things Stagione 4: Chi ha ucciso i bambini? È undici o il capovolto? I fan teorizzano che la crepa nel muro sia un portale

Più avanti nell’intervista, Billie fornisce anche a David informazioni sulla voce e gli dà persino un momento difficile nel go-kart.

Billie è un’artista molto popolare, con le sue canzoni presenti in più film e persino Netflix Originals. La sua carriera è solo all’inizio e siamo sicuri che grandi cose devono ancora venire per lei.

Vi è piaciuta la prima canzone di Billie Eilish, Ocean Eyes? Fateci sapere nei commenti.

Il post Billie Eilish ricorda il suo primo spettacolo alle 14 in Front of Four Girls in a Festival: “Ho quasi vomitato per l’eccitazione” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.