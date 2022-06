Billie Eilish Junks the Adrenaline Rush After Music Performances “una bella discarica”

Non c’è soddisfazione ed emozione più grande per un artista che esibirsi davanti a un mare di persone. Vedere il pubblico amare la tua performance e apprezzarla tanto quanto tu ami esibirti è la più alta forma di elogio per qualsiasi artista. E fortunatamente, Billie Eilish è una brava interprete quanto lei è una cantante.

Billie adora esibirsi, qualcosa che abbiamo avuto modo di conoscere attraverso le incredibili domande di David Letterman. Ma in lei, Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazioni episodio. Abbiamo anche avuto modo di sapere come si sente Billie dopo che una performance è finita. E vi assicuriamo che la risposta è esilarante.

Billie Eilish paragona il brivido post-esibizione a…

Partecipare a festival e concerti è sempre stata una parte importante della vita di Billie, anche prima della sua ascesa alla fama. E il 20 anni la stessa cantante si esibisce da molti anni ormai.

Di conseguenza, Eilish conosce molto bene il brivido che si prova quando si esibisce di fronte a una folla enorme. Quindi, quando David Letterman chiede a Billie quanto tempo rimane dopo aver eseguito l’adrenalina, lei gli risponde in dettaglio.

Billie Eilish afferma che, a differenza della credenza popolare, la sensazione euforica che si prova dopo l’esibizione non dura molto. Dice che per lei non dura di più di mezz’ora.

E poi David interroga Billie come ci si sente dopo aver dato una performance di successo e sorprendente. Billie all’inizio dice che quello che sta pensando non può dirlo ad alta voce. Ma dopo numerose insistenze di David, Billie ha finalmente rivelato come ci si sentiva.

“È come fare una bella discarica”, disse l’attrice, e la stanza cadde nel silenzio più completo. Ma dopo aver assorbito la risposta, il conduttore del talk show e il suo ospite sono scoppiati a ridere.

David si è anche complimentato con Billie su come “poetico” la sua risposta è e che lei è veramente una poetessa. Dopo essere stato divertito dalla risposta degli artisti vincitori di Grammy, il duo è andato avanti con la conversazione.

È senza dubbio una risposta esilarante that né David né gli spettatori si aspettavano. Ma aggiunge solo l’autenticità dello spettacolo.

