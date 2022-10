Billie Eilish cammina sul tappeto verde dell’EMA Gala con l’outfit più abbagliante di sempre

Sabato sera, l’Environmental Media Association (EMA) ha organizzato il gala di premiazione a Los Angeles. Molte celebrità, tra cui Crepuscolo la star Nikki Reed e l’attrice Malin Åkerman, hanno onorato la cerimonia con la loro presenza. Insieme a loro c’era anche la cantante pop preferita dai fan e vincitrice di numerosi premi Billie Eilish, insieme a sua madre Magie Baird. La coppia madre-figlia ha sfoggiato il galà con il loro outfit unico e accattivante poiché hanno vinto un premio d’onore per il loro straordinario lavoro nella protezione dell’ambiente.

A quanto pare, il Cattivo ragazzo la cantante e sua madre hanno ricevuto EMA Missions in Music Awards per il loro lavoro come “modelli di comportamento per comportamenti sostenibili”, incluso l’attuale tour di Eilish, Più felice che mai, Il giro del mondo, che ha avuto attività incentrate sul clima per promuovere la consapevolezza. In particolare, la ventenne ha fissato ancora una volta gli obiettivi di moda un gradino più in alto mentre camminava sul tappeto rosso con coordinati da capogiro, un paio di stivali perfetti e alcuni gioielli per aggiungere un po’ di glitter.

Ora, se sei un intenditore di moda o perditempo per i tagli “baggy-eilish-esque”, ecco tutto ciò che devi sapere sul suo outfit EMA Gala.

Billie Eilish ha sfoggiato il red carpet dell’EMA con il suo nuovo outfit ampio e abbagliante

Quando ha partecipato al Gala degli EMA Awards a Los Angeles sabato sera, è stata una star del pop Billie Eilish ha stabilito obiettivi di moda. In particolare, è apparsa sul tappeto rosso indossa un top oversize abbottonato, pantaloni larghi e un completo coordinato verde oliva setoso. La cantautrice ha messo in contrasto il colore principale del suo vestito un paio di stivali nero corvino.

A migliorare ulteriormente il suo outfit, la compositrice vincitrice di un Grammy si adornò di numerosi gioielli d’oro, che brillava brillantemente quando parlava al pubblico in un modo piuttosto luccicante. Dopo aver ricevuto i premi, Eilish e Baird hanno tenuto i rispettivi trofei mentre posavano per alcune foto e, come puoi vedere, la madre ha scelto di indossare una camicia bianca piuttosto semplice ma elegante insieme a un fondo blu intenso.

LEGGI ANCHE: Scarpe, felpe con cappuccio e tute: tutto ciò che devi sapere sulla nuova collezione Billie Eilish x Nike

Forse le insegne di Eilish avevano intenzionalmente una sfumatura verde oliva per incoraggiare gli spettatori a lavorare per un mondo rispettoso dell’ambiente. Quali sono i tuoi pensieri a riguardo? Ti è piaciuto il suo vestito? Facci sapere nella sezione commenti qui sotto.

Il post Billie Eilish Walks on the EMA Gala Green Carpet con l’outfit più abbagliante e largo di sempre è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.