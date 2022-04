Bill Skarsgård serie Netflix “Clark”: tutto ciò che sappiamo finora

Un nuovissimo ed entusiasmante film biografico sul crimine, basato sulla vita del famigerato gangster svedese Clark Oloffson, è in arrivo su Netflix. Le riprese della serie in sei parti si sono concluse a giugno 2021 e ora vedremo il film biografico su Netflix a maggio 2022. Di seguito terremo traccia di tutto ciò che devi sapere Clarkinclusi trama, cast, trailer e data di uscita di Netflix.

Clark è un film drammatico svedese Netflix Original diretto da Jonas Åkerlund e si basa sulla vita e la carriera del famigerato gangster svedese Clark Oloffson dalla sua autobiografia Vafan var det som mano. Oloffson è l’uomo accreditato per l’ascesa nella frase “Sindrome di Stoccolma”.

Il regista Jonas Åkerlund ha detto quanto segue su Clark Oloffson e si è complimentato con Bill Skarsgård come la persona perfetta per interpretare il famigerato criminale svedese;

Clark è la storia dell’uomo più politicamente scorretto, che ha vissuto la vita più politicamente scorretta. Questi sono i tipi di storie che cerco sempre. È una biografia ultraviolenta, spiritosa, emotiva, reale e surreale per dare un volto al nome Sindrome di Stoccolma, ma non si tratta solo della rapina di Norrmalmstorg. Riguarda tutta la sua vita e cosa lo ha reso quello che è, la verità e le bugie della sua incredibile carriera. Bill Skarsgård è l’ideale per questo e porterà la Sindrome di Stoccolma nel ruolo. E Netflix è la piattaforma perfetta, non sono solo il più grande servizio di streaming, hanno anche l’audacia di raccontare questa storia incredibile.

Quando è il Clark Data di uscita di Netflix?

Avevamo ragione nella nostra previsione che Clark sarebbe in arrivo su Netflix nella primavera del 2022. Con l’uscita del trailer, è stato confermato che Clark arriva su Giovedì 5 maggio 2022.

Qual è lo stato di produzione di Clark?

Stato di produzione ufficiale: Post-produzione (Ultimo aggiornamento: 14/12/2021)

Grazie alle informazioni elencate su IMDb Pro sappiamo che le riprese si sono svolte tra il 31 marzo 2021 e il 12 giugno 2021.

Le riprese si sono svolte in tre paesi in varie località in Lituania, Croazia e Svezia.

La serie è stata prodotta dallo Scandinavian Content Group.

Qual è la trama Clark?

La sinossi di Clark è stata presa da IMDb Pro:

Basata sulla verità e sulle bugie dell’autobiografia di Clark Olofsson, la serie in lingua svedese presenterà i primi anni di Clark fino ai giorni nostri. Il famigerato gangster iniziò la sua carriera criminale negli anni ’60 e divenne una delle personalità più controverse della storia svedese contemporanea. Condannato per diversi capi di imputazione per traffico di droga, tentato omicidio, aggressione, furto e dozzine di rapine in banca, ha trascorso più della metà della sua vita dietro le sbarre e ha lasciato dietro di sé una scia di traumi, crepacuore, delusione e devastazione generale. Negli anni ’70 Clark ha dato origine all’idea della “Sindrome di Stoccolma” durante una fallita rapina in banca a Stoccolma e da allora ha mantenuto la sua posizione di criminale famoso, ingannando tutta la Svezia per innamorarsi di lui. Proprio come desiderava.

Di chi sono i membri del cast Clark?

Il nome più grande a cui è legato Clark è ESSO l’attore Bill Skarsgård, che interpreterà il ruolo principale di Clark Olofsson. Secondo quanto riferito, Skarsgård ha abbandonato il film d’azione e avventura vichingo I nordici per prendere parte alla serie.

Skarsgård ha detto quanto segue su Clark Oloffson:

Clark Olofsson è, nel bene e nel male, uno degli individui più colorati e affascinanti della Svezia. Accetto questa sfida con gioia mista a terrore e penso che con Jonas e Netflix alle spalle, possiamo raccontare una storia rivoluzionaria con un ritmo e una follia che potremmo non aver mai visto prima in TV. La vita e la storia di Clark sono così incredibili e fottute che farebbero arrossire anche Scorsese.

L’attrice di Vikings Alicia Agneson ha un ruolo senza nome nella serie e si unisce agli altri attori svedesi Vilhelm Blomgren di Mezzogiorno e Malin Levanon di Raminghi.

Di seguito è riportato l’elenco completo del cast confermato di Clark:

Ruolo Membro del cast Clark Olofsson Bill Skarsgård TBA Alicia Agneson Tommy Lindström Vilhelm Blomgren Ingela Agnes Lindström Bolmgren Liz Malin Levanon TBA Wilson Gonzalez Maria’s Collegue Vikte Simukauskiene Karjalainen Gediminas Vilaniskis

Qual è il conteggio degli episodi?

Clark sarà una serie in sei parti, il che significa che sarà composta solo da sei episodi. I tempi di esecuzione non sono ancora confermati, tuttavia, ci aspetteremmo di vedere ogni episodio avere un tempo di esecuzione compreso tra 40 e 60 minuti.

