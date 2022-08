Bill Oakley annuisce in Better Call Saul incoraggia la teoria dei fan

Dire che le aspettative erano alte per Better Call Saul stagione 6 episodio 11 sarebbe un eufemismo. Tutto quello che dovevano fare era intitolare Breaking Bad.

Creato da Vince Gilligan e Peter Gould, il prequel e lo spin-off di Breaking Bad è stato sia un thriller poliziesco sapientemente realizzato che un dramma legale, riportando Bob Odenkirk a riprendere il ruolo iconico di Saul Goodman. O meglio Jimmy McGill.

Da quando è stato presentato per la prima volta su AMC nel 2015, i fan del predecessore si sono chiesti come potrebbero rientrare nella sequenza temporale Walter White di Bryan Cranston e Jesse Pinkman di Aaron Paul.

Alla fine, il duo ha fatto il suo debutto nel recente episodio e la loro inclusione ha generato parecchie discussioni. Tuttavia, non lasciare che i cameo ti distraggano da un dettaglio intrigante all’inizio. Prendiamoci un momento per parlare di Bill Oakley in Better Call Saul.

Meglio chiamare Saulo | Netflix | Sony Pictures Television

Bill Oakley annuisce nell’episodio 11 della sesta stagione di Better Call Saul

Come sapete, Bill Oakley (interpretato da Peter Diseth) era un vice procuratore distrettuale di Albuquerque, New Mexico.

Jimmy interagisce con lui per tutta la serie e in realtà ha fatto la sua comparsa in ogni singola stagione. È un po’ una presenza sfortunata; una sorta di promemoria di chi sarebbe potuto diventare Jimmy se non fosse diventato ambizioso nella sfera criminale.

Provocato dai distributori automatici e dalle casse minori, è una figura dispiaciuta.

Tuttavia, l’ex segretaria di Saul, Francesca, passa davanti a una panchina mentre va a chiamare Saul a un telefono pubblico e vede che Bill è uscito da solo e ha fondato William Oakley & Associates.

Francesca spiega che Bill ora è un avvocato difensore – inizialmente la scambia, pensando che Bill si sia dichiarato gay – e, come saprai, attirare l’attenzione su tali dettagli in Better Call Saul non è mai una semplice coincidenza o caso.

Una famiglia modello | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 10978 Una famiglia modello | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/o6dto51ZZEE/hqdefault.jpg 1063535 1063535 centro 13872

Una riunione di Bill e Jimmy in lavorazione?

Abbiamo concluso l’episodio 11 con Gene che ha fatto irruzione nella casa di un uomo con l’intenzione di rubare informazioni finanziarie private. Fa parte del suo ultimo piano immorale per mettere un po’ di soldi dietro il muro.

Tuttavia, con due episodi rimasti, non possiamo fare a meno di credere che l’approccio sciatto e sconsiderato di Gene al compito preveda un’altra caduta. Viene presentato come un uomo a cui sta cominciando a interessarsi sempre meno, con la sua negligenza forse causata dalla precedente telefonata con Kim che non siamo riusciti a intercettare.

È probabile che Gene venga catturato e Bill potrebbe benissimo diventare il suo avvocato difensore.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Oh no… hanno affermato che Bill Oakley è un avvocato difensore ora #BetterCallSaul — Brittany Derr (@BrittD519) 2 agosto 2022

Visualizza Tweet

“Potrebbe avere un nuovo cliente nel prossimo episodio?”

Un certo numero di fan ha pesato su Twitter con questa teoria, mentre alcuni hanno offerto take e previsioni alternative.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro #BetterCallSaul non ha creato a caso Bill Oakley come avvocato difensore ora perché non ci fosse un profitto. Potrebbe avere un nuovo cliente nel prossimo episodio? — AF Smithson (@ArchFS) 2 agosto 2022

Visualizza Tweet

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Bill Oakley sarà l’avvocato difensore di Saul. #BetterCallSaul — Holly (@highfireholly) 2 agosto 2022

Visualizza Tweet

In altre notizie, quanti membri del cast originale di Star Trek sono ancora con noi?