“Big Mouth” Stagione 7: Rinnovo confermato e cosa sappiamo finora

È stata un’altra stagione di dissolutezza e problemi per i nostri adolescenti arrapati preferiti, e i fan di Big Mouth saranno felici di apprendere che la migliore commedia animata per adulti di Netflix tornerà per una settima stagione. Ecco tutto quello che sappiamo finora Grande bocca stagione 7 su Netflix.

Grande bocca è una sitcom animata per adulti originale Netflix creata da Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin e Jennifer Flackett. La serie è vagamente basata sull’educazione di Nick Kroll e Andrew Goldberg e sulle loro esperienze di pubertà durante la loro giovinezza.

Stato di rinnovo di Netflix per la stagione 7 di Big Mouth

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: Rinnovato (Ultimo aggiornamento: 02/11/2022)

I fan saranno lieti di apprendere che Big Mouth è già stato rinnovato per una settima stagione.

Il rinnovo per Grande bocca è arrivato all’inizio del 2022, subito dopo il suo spin-off, Risorse umane, è stato rilasciato su Netflix. Quando Netflix ha confermato Risorse umane era stato rinnovato, lo hanno anche seguito con il rinnovo di Grande bocca.

La settima stagione di Big Mouth è l’ultima?

Al momento in cui scriviamo non ci sono conferme che la settima stagione sarà l’ultima di Big Mouth. In genere, se uno spettacolo sta entrando nella sua ultima stagione, Netflix lo annuncerà quando verrà confermato il rinnovo.

Come la serie animata per adulti più popolare su Netflix, ci aspettiamo Grande bocca per correre ancora per qualche stagione.

Da cosa aspettarsi Grande bocca stagione 7?

Vita domestica più felice per tutti (principalmente)

Grazie ad alcuni importanti sviluppi, le vite domestiche di tutti sono cambiate drasticamente nella sesta stagione, e non in meglio.

Nick ha riunito il suo capezzolo contorcendo il nonno scozzese con suo padre, ma questo ha trasformato il suo “papà tenero” in “papà duro” che ha sconvolto tutti, specialmente sua madre.

Il comportamento di Andrew veniva costantemente giudicato, e anche quando il povero ragazzo iniziò a bagnarsi fu persino accusato di averlo fatto per qualche sconosciuta ragione perversa. Tuttavia, gran parte della rabbia di Marty era un’estensione dei suoi sentimenti verso sua moglie, aveva paura di perdere grazie al fatto che lei trascorreva più tempo alla sinagoga.

La vita familiare di Jessie è stata sconvolta per lei quando è nata la sua sorellina, Delilah. Jessie era diventata paranoica sul fatto che tutto l’amore e le attenzioni per cui suo padre e Connie avevano ricevuto fosse stato portato via dal bambino.

Dopo qualche strana magia del venerdì, alcuni dei problemi che Nick, Andrew e Jessie devono affrontare sono stati risolti. Nick ha riavuto il suo “papà tenero”, le buffonate di Andrew mentre Marty aiutava i suoi genitori a riunirsi e il tempo trascorso da Jessie come sua sorella l’ha aiutata a capire di più il bambino.

Il trio ha ancora molti problemi da affrontare, ma con le loro vite domestiche sulla strada del recupero, possiamo aspettarci vite domestiche più felici. Tuttavia, questo potrebbe anche comportare un certo livello di imbarazzo per artisti del calibro di Nick e Andrew i cui genitori sono estremamente attivi sessualmente.

Il cigno e il lupo

Jay e Matthew erano incredibilmente felici all’inizio della loro relazione, ma senza rendersene conto, Matthew aveva iniziato ad “addomesticare” Jay, trasformandolo da lupo in cigno.

Tristito dai cambiamenti che aveva causato in Jay, Matthew si sentiva come se non avesse altra scelta che smorzare Jay.

La relazione potrebbe essere finita, ma Matthew e Jay riusciranno a tenersi le mani lontane l’un l’altro? Inoltre, se Jay inizia a regredire, potrebbe tornare a fare sesso con i cuscini e ad inseguire qualsiasi cosa con una pulsa.

C’è anche la possibilità che Jay, tornando alla sua natura di “lupo”, farà solo in modo che Matthew lo rivogli di più.

Missy sessualmente frustrata?

Elijah si è reso conto di essere asessuale e alla fine è stato in grado di aprirsi con Missy al riguardo. Nonostante quanto sia incredibilmente attratta da Elijah, Missy è disposta ad accettare la sua asessualità pur di stare con lui. Tuttavia, essendo un’adolescente incredibilmente eccitata, c’è la possibilità che l’asessualità di Elijah possa frustrare Missy sempre di più col passare del tempo.

Di chi sono i membri del cast Grande bocca?

I seguenti membri del cast torneranno nella stagione 7:

Nick Kroll nei panni di Nick/Maury/Coach Steve/Rick/Lola

John Mulaney nel ruolo di Andrea

Jessi Klein come Jessi

Jason Mantzoukas nel ruolo di Jay / Guy

Ayo Edebiri nel ruolo di Missy

Fred Armisen nel ruolo di Elliot Birch

Maya Rudolph nel ruolo di Connie/Diane/Bonnie

Jordan Peele nel ruolo del fantasma di Duke Ellington

Andrew Rannells nel ruolo di Matthew MacDell

Paula Pell nel ruolo di Barbara Glouberman

Richard Kind nel ruolo di Marty Glouberman

Seth Morris nel ruolo di Greg Glaser

Jessica Chaffin nel ruolo di Shannon Glaser

June Diane Raphael nel ruolo di Devin

Chelsea Peretti nel ruolo di Monica Foreman-Greenwald

Brian Tyree Henry nel ruolo di Elia

Non vedi l’ora che arrivi la settima stagione di Grande bocca su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!